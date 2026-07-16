Корецький оцінив роботу Клименка і відповів на запитання, чи може Федоров залишитися в уряді

Під час засідання Верховної Ради Сергій Корецький заявив, що високо оцінює роботу Міністерства внутрішніх справ і особисто міністра Ігоря Клименка.

«З приводу Міністерства внутрішніх справ. Я з практичного досвіду, пройшовши зиму і майже щоденно будучи на селекторах під головуванням президента чи прем’єр-міністерки, бачив роботу Міністерства внутрішніх справ. І я вкрай високо оцінюю роботу міністерства і особисто міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Це перша оцінка. Я вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр», – сказав Корецький, відповідаючи на запитання депутатів.

Він висловив впевненість, що новий уряд зможе стати «урядом оборони», тому що є бажання, внутрішня потреба та згуртованість.

А щодо кандидатури на посаду міністра оборони Корецький зауважив, що це виключна компетенція президента.

Народна депутатка Вікторія Сюмар нагадала про акції протесту, які нині відбуваються у низці міст України, і запитала Корецького, чи готовий він бути «достатньо суб'єктним, щоб поставити позицію, що Михайло Федоров може залишитися в уряді».

«Я абсолютно погоджуюсь з вами, що тільки в єднанні, згуртованості, синхронізації і гілок влади, і населення, і бізнесу можна перемогти в цій екзистенційній війні. Тому ми так само на вашій фракції це проговорювали, ми точно на одній сторінці з цього приводу. Для того, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування за кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. Я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, а після того робити будь-які наступні кроки», – відповів Корецький на це запитання.

Верховна Рада затвердила Сергія Корецького на посаді прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 парламентарів.

Радіо Свобода в рамках проєкту Свобода Live проводить спецетер щодо кадрових змін в Україні.

На тлі розгляду Верховною Радою кадрових питань у Києві люди вийшли на акцію протесту проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. За даними кореспондентів Радіо Свобода, кілька сотень людей вийшли на мітинг на підтримку Федорова. Також люди зібралися на подібні акції у Львові, Харкові, Дніпрі, Рівному та Одесі.

Відповідно до законодавства, міністра оборони призначає Верховна Рада за поданням президента України.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру чинного міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.



