Рада підтримала призначення Корецького прем’єром

Верховна Рада затвердила Сергія Корецького на посаді прем’єр-міністра.

«За» проєкт постанови № 15414 проголосували 289 парламентарів.

«Щиро дякую за підтримку. Високо ціную цей мандат підтримки. Зроблю все можливе, щоб не підвести і достойно пройти цей шлях», – сказав Корецький після схвалення його кандидатури.

Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні для проведення «необхідних заходів, пов’язаних з формуванням персонального складу Кабміну». За його словами, орієнтовно парламент продовжить роботу через дві години.

Радіо Свобода в рамках проєкту Свобода Live проводить спецетер щодо кадрових змін в Україні.

Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді заявив, що він хоче принести у роботу Кабміну принципи «відповідальності, професійності та чесних правил». За його словами, його прагнення, аби новий Кабмін став урядом «оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції».

Ввечері 15 липня Верховна Рада отримала подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. 16 липня парламентський профільний комітет розглянув на своєму засіданні це подання і рекомендував призначити Корецького на цю посаду.

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Цьому передувала зустріч фракції «Слуга народу» з Сергієм Корецьким, яка відбулася 15 липня. Також цього ж дня, як повідомлялось, фракція обговорювала кадрові питання з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, Сергій Корецький є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра України.

«Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі - підготовка до зими. Тому Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України», – сказав він журналістам 15 липня під час спільного з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн брифінгу.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».