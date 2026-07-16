Корецький у Раді оголосив свої принципи та бачення роботи Кабміну

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький у Верховній Раді оголосив свої принципи роботи Кабміну.



«Я завжди вірив, що ефективність не залежить від форми власності. Вона залежить від людей, в першу чергу, відповідальності, професійності та чесних правил. Саме такі принципи я хочу принести на роботу всього Кабінету Міністрів. Я надихаюсь нашими спільними здобутками. І ось сьогодні наступний етап – задачі та виклики національного масштабу. Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складний момент», – сказав він під час засідання парламенту.



Він обіцяє зробити все від нього «можливе і залежне, щоб бути корисним для своєї держави тут і зараз».

Корецький, серед іншого, сказав, що ця зима може бути « »ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими, щоб зберегти людей і системи забезпечення держави».

«Я хочу, щоб цей Кабмін став урядом оборони, урядом економічного розвитку та європейської інтеграції», – додав Корецький.

Кандидат у прем’єри також обіцяє відкритість та виступає за «максимально конструктивний діалог з парламентом».

Радіо Свобода в рамках проєкту Свобода Live проводить спецетер щодо кадрових змін в Україні.

Ввечері 15 липня Верховна Рада отримала подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

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Цьому передувала зустріч фракції «Слуга народу» з Сергієм Корецьким. Також 15 липня, як повідомлялось, фракція обговорювала кадрові питання з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Зеленського, Сергій Корецький є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра України.

«Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі - підготовка до зими. Тому Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України», – сказав він журналістам 15 липня під час спільного з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн брифінгу.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».