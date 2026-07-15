До Верховної Ради надійшло подання Зеленського про призначення Корецького прем’єр-міністром

Верховна Рада отримала подання президента України щодо нового голови уряду, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук увечері 15 липня.

«До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України», – заявив він.

За словами Стефанчука, Рада розгляне подання «найближчим часом відповідно до встановленої процедури».

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Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше сьогодні підтвердив зустріч фракції з Сергієм Корецьким, якого називають головним кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».