На тлі кадрових змін в уряді Зеленський нагородив Свириденко та Шмигаля державними нагородами

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності відзначив державними нагородами 76 громадян України. Відповідний указ №604/2026 від 15 липня оприлюднений на сайті глави держави.

Зокрема, Зеленський нагородив колишню прем’єрку Юлію Свириденко та її попередника Дениса Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Колишніх прем’єрів та ще 74 українців президент відзначив державними нагородами за «значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».

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12 липня Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

Юлія Свириденко очолювала уряд майже рік – парламент проголосував за її призначення 17 липня 2025 року. Офіційного повідомлення про те, хто є кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра, ще немає, але серед ймовірних кандидатів називають нинішнього керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького та колишнього очільника уряду Дениса Шмигаля.



