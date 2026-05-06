У Києві у Скарбниці Національного музею історії України відкрилася виставка «Коштовний спадок Козацької України». Українське барокове золотарство демонструє інший, менш відомий бік Гетьманщини, зазначають організатори.
Куратор виставки, кандидат історичних наук Юрій Полідович, описуючи проєкт, каже, що його основа – це переважно речі сакрального характеру: вклади, дарунки, пожертви різних людей часів Козацької України.
Таким чином виставка не лише демонструє яскраві зразки українського золотарства епохи козацького бароко, а й розповідає про меценатів, які фінансували створення цих робіт.
«Перша частина – це той коштовний спадок, який ви бачите перед собою у вітринах. Друга частина – це люди, які творили ці речі: меценати і золотарі. І третє – це культурна спадщина, котру вони залишили нам. Вони залишили нам Україну».
Кореспондент Радіо Свобода побував на виставці і підготував добірку світлин.
Джерело: Радіо Свобода, Національний музей історії України
Форум