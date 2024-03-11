Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Вручення нагороди відбулося вночі 11 березня за київським часом в американському місті Лос-Анджелес.
Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко.
Фільм вже отримав низку нагород – зокрема, приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно «Санденс», а також BAFTA – премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв
«20 днів у Маріуполі»: головне про перший оскароносний фільм України (фотогалерея)
Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Вручення нагороди відбулося вночі 11 березня за київським часом в американському місті Лос-Анджелес.
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