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«20 днів у Маріуполі»: головне про перший оскароносний фільм України (фотогалерея)

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув головну нагороду у світі кіно – премію «Оскар». Вручення нагороди відбулося вночі 11 березня за київським часом в американському місті Лос-Анджелес.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко.

Фільм вже отримав низку нагород – зокрема, приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно «Санденс», а також BAFTA – премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв

Український фільм &laquo;20 днів у Маріуполі&raquo; про те, як російська армія взяла в облогу місто і нищила його разом із жителями, отримав &laquo;Оскар у номінації &laquo;Найкращий документальний фільм&raquo;. Це перша в історії України престижна нагорода від&nbsp;Американської кіноакадемії саме за фільм. За церемонією нагородження стежили люди по всьому світу
1 Український фільм «20 днів у Маріуполі» про те, як російська армія взяла в облогу місто і нищила його разом із жителями, отримав «Оскар у номінації «Найкращий документальний фільм».

Це перша в історії України престижна нагорода від Американської кіноакадемії саме за фільм. За церемонією нагородження стежили люди по всьому світу
&laquo;Я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та перебувають у заручниках&raquo;,&nbsp;&ndash; сказав режисер Мстислав Чернов під час церемонії нагородження
2 «Я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та перебувають у заручниках», – сказав режисер Мстислав Чернов під час церемонії нагородження
&laquo;Ми можемо подбати про те, щоб історія рухалася у правильному напрямку, щоб правда перемогла. І щоб про людей, які загинули у Маріуполі, ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію&raquo;, &ndash; наголосив Чернов, який бачив все на власні очі, бо перебував у Маріуполі на початку масштабної війни Росії проти України.
3 «Ми можемо подбати про те, щоб історія рухалася у правильному напрямку, щоб правда перемогла. І щоб про людей, які загинули у Маріуполі, ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію», – наголосив Чернов, який бачив все на власні очі, бо перебував у Маріуполі на початку масштабної війни Росії проти України.
Документальний фільм розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну &ndash; про бомбардування російською армією житлових кварталів Маріуполя та міського&nbsp; пологового будинку, а також показує реакції жителів міста на ці події. Це фото зафіксувало момент пострілу російського танка по житловому будинку. Кадр зняв один із авторів фільму Євген Малолєтка&nbsp; у Маріуполі 11 березня 2022 року.&nbsp;
4 Документальний фільм розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну – про бомбардування російською армією житлових кварталів Маріуполя та міського  пологового будинку, а також показує реакції жителів міста на ці події.

Це фото зафіксувало момент пострілу російського танка по житловому будинку. Кадр зняв один із авторів фільму Євген Малолєтка  у Маріуполі 11 березня 2022 року. 
Режисер фільму Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко були останніми журналістами, які залишалися у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом 20-ти днів вони документували&nbsp;&ndash; знімали на відео і фото те, як російська армія знищує місто разом із людьми.&nbsp;&nbsp;&nbsp; На фото &ndash; Євген Малолєтка, редакторка Мішель Мізнер, Мстислав Чернов та Василіса Степаненко
5 Режисер фільму Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко були останніми журналістами, які залишалися у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом 20-ти днів вони документували – знімали на відео і фото те, як російська армія знищує місто разом із людьми.   

На фото – Євген Малолєтка, редакторка Мішель Мізнер, Мстислав Чернов та Василіса Степаненко
В Маріуполі команда працювала під постійними обстрілами, без зв&#39;язку та електропостачання.&nbsp;Журналісти були вимушені економити заряди акумуляторів, місце на дисках та картах пам&#39;яті. Основним завданням було вижити, а також вивезти відзнятий матеріал, коли армія РФ захопила більшу частину Маріуполя. Це фото зроблене Євгеном Малолєткою 4 березня 2022 року у маріупольській лікарні, коли російські літаки скидають бомби на Маріуполь.
6 В Маріуполі команда працювала під постійними обстрілами, без зв'язку та електропостачання. Журналісти були вимушені економити заряди акумуляторів, місце на дисках та картах пам'яті. Основним завданням було вижити, а також вивезти відзнятий матеріал, коли армія РФ захопила більшу частину Маріуполя.

Це фото зроблене Євгеном Малолєткою 4 березня 2022 року у маріупольській лікарні, коли російські літаки скидають бомби на Маріуполь.
Команді вдалося відзняти 30 годин відео. У фільм ввійшло лише 95 хвилин із задокументованого.&nbsp; За словами Чернова, вибрали лише найважливіші моменти, які &laquo;дозволили б помістити глядача в центр подій, щоб глядач відчув, що це значить, &laquo;бути в облозі&raquo;. На фото момент, коли батьки несуть пораненого 18-місячного хлопчика. Дитина не вижила
7 Команді вдалося відзняти 30 годин відео. У фільм ввійшло лише 95 хвилин із задокументованого. 

За словами Чернова, вибрали лише найважливіші моменти, які «дозволили б помістити глядача в центр подій, щоб глядач відчув, що це значить, «бути в облозі».
На фото момент, коли батьки несуть пораненого 18-місячного хлопчика. Дитина не вижила
Під час показу фільму &laquo;20 днів у Маріуполі&raquo; в Державному департаменті США, Вашингтон,&nbsp; 27 лютого 2024 року Фільм &laquo;20 днів в Маріуполі&raquo; також отримав Пулітцерівську премію&nbsp;&laquo;За служіння суспільству&raquo;, премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв&nbsp;у номінації &laquo;Найкращий документальний фільм&raquo; і приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно &laquo;Санденс&raquo;. Мстислава Чернова відзначено Гільдією режисерів США за &laquo;видатні режисерські досягнення у документальному кіно&raquo;
8 Під час показу фільму «20 днів у Маріуполі» в Державному департаменті США, Вашингтон,  27 лютого 2024 року

Фільм «20 днів в Маріуполі» також отримав Пулітцерівську премію «За служіння суспільству», премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв у номінації «Найкращий документальний фільм» і приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно «Санденс». Мстислава Чернова відзначено Гільдією режисерів США за «видатні режисерські досягнення у документальному кіно»
&laquo;20 днів в Маріуполі&raquo; став найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році. Фото з прем&#39;єри фільму у Києві 3 червня 2023 року
9 «20 днів в Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році.

Фото з прем'єри фільму у Києві 3 червня 2023 року
Режисер Мстислав Чернов сказав: &laquo;Маріуполь став символом злочинів російських військових проти українців. Він став символом спротиву і повідомленням всьому світові, що українці боротимуться за кожний метр всієї землі. Крім того, фільм був зроблений для міжнародної аудиторії. Щоб ті, хто вже забув, що в Україні війна, і не цікавиться цими подіями, зрозуміли &ndash; жахіття триває&raquo;. На фото маріуполець Сергій плаче над тілом свого сина Іллі. Кадр зняв Євген Малолєтка 2 березня 2022 року
10 Режисер Мстислав Чернов сказав: «Маріуполь став символом злочинів російських військових проти українців. Він став символом спротиву і повідомленням всьому світові, що українці боротимуться за кожний метр всієї землі. Крім того, фільм був зроблений для міжнародної аудиторії. Щоб ті, хто вже забув, що в Україні війна, і не цікавиться цими подіями, зрозуміли – жахіття триває».

На фото маріуполець Сергій плаче над тілом свого сина Іллі. Кадр зняв Євген Малолєтка 2 березня 2022 року

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