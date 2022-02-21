«Промені Майдану»: у Львові вшанували Героїв Небесної сотні (фотогалерея)

6 Глинська Ярослава, яка працює програмістом, каже, що ці герої зробили для українців велику перемогу.



«Вони ті, які мали гідність та сміливість змінити Україну, і залишили її нам у спадок. Тепер нашою справою є довершити те, що вони почали. Тут перемога або смерть. Вони були першими, які поклали свої життя і показали людям приклад. Зараз мусимо бути гідними своїх героїв у такий складний для України час», – додає Ярослава