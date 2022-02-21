«Промені Майдану»: у Львові вшанували Героїв Небесної сотні (фотогалерея)

20 лютого у Львові на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної сотні відбулася мистецька акція «Промені Майдану».
Заходи розпочалися на Личаківському кладовищі, де поставили квіти та свічки до могил людей, що загинули під час Революції гідності, а священники відправили панахиду за загиблими.
Опісля на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні розпочали захід із молитви за Героїв і мир в Україні та виконали Державний гімн. Тоді ж зачитали імена Героїв Небесної сотні й запустили у небо світлові промені в пам‘ять про загиблих.
Мер Львова Андрій Садовий сказав: «Наші Герої Небесної сотні мали мрії. Будучи вільними, вони хотіли жити у вільній країні. Своїми тілами вони зупинили армаду без зброї. Сьогодні часто звучить питання: «Чи Україна зможе вистояти?». Зможе. Це наша країна і нам нема куди відступати. З нами Бог»
Після хвилини мовчання захід завершили мистецькими композиціями львівських колективів.
У мистецькій акції взяли участь родини Героїв Небесної сотні, учасники Революції гідності, духовенство, мешканці міста й представники місцевої влади та міжнародної спільноти. Зокрема, керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини.
Заходи розпочалися на Личаківському кладовищі, де поставили квіти та свічки до могил людей, що загинули під час Революції гідності, а священники відправили панахиду за загиблими.
Опісля на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні розпочали захід із молитви за Героїв і мир в Україні та виконали Державний гімн. Тоді ж зачитали імена Героїв Небесної сотні й запустили у небо світлові промені в пам‘ять про загиблих.
Мер Львова Андрій Садовий сказав: «Наші Герої Небесної сотні мали мрії. Будучи вільними, вони хотіли жити у вільній країні. Своїми тілами вони зупинили армаду без зброї. Сьогодні часто звучить питання: «Чи Україна зможе вистояти?». Зможе. Це наша країна і нам нема куди відступати. З нами Бог»
Після хвилини мовчання захід завершили мистецькими композиціями львівських колективів.
У мистецькій акції взяли участь родини Героїв Небесної сотні, учасники Революції гідності, духовенство, мешканці міста й представники місцевої влади та міжнародної спільноти. Зокрема, керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини.
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