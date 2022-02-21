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«Промені Майдану»: у Львові вшанували Героїв Небесної сотні (фотогалерея)

20 лютого у Львові на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної сотні відбулася мистецька акція «Промені Майдану».

Заходи розпочалися на Личаківському кладовищі, де поставили квіти та свічки до могил людей, що загинули під час Революції гідності, а священники відправили панахиду за загиблими.

Опісля на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні розпочали захід із молитви за Героїв і мир в Україні та виконали Державний гімн. Тоді ж зачитали імена Героїв Небесної сотні й запустили у небо світлові промені в пам‘ять про загиблих.

Мер Львова Андрій Садовий сказав: «Наші Герої Небесної сотні мали мрії. Будучи вільними, вони хотіли жити у вільній країні. Своїми тілами вони зупинили армаду без зброї. Сьогодні часто звучить питання: «Чи Україна зможе вистояти?». Зможе. Це наша країна і нам нема куди відступати. З нами Бог»

Після хвилини мовчання захід завершили мистецькими композиціями львівських колективів.

У мистецькій акції взяли участь родини Героїв Небесної сотні, учасники Революції гідності, духовенство, мешканці міста й представники місцевої влади та міжнародної спільноти. Зокрема, керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини.


20 лютого у Львові на Меморіалі пам&#39;яті Героїв Небесної сотні відбулася мистецька акція &laquo;Промені Майдану&raquo;
1 20 лютого у Львові на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної сотні відбулася мистецька акція «Промені Майдану»
Заходи розпочалися на Личаківському кладовищі, де поставили квіти та свічки до могил людей, що загинули під час Революції гідності, а священники відправили панахиду за загиблими
2 Заходи розпочалися на Личаківському кладовищі, де поставили квіти та свічки до могил людей, що загинули під час Революції гідності, а священники відправили панахиду за загиблими
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Глинська Ярослава, яка працює програмістом, каже, що ці герої зробили для українців велику перемогу. &laquo;Вони ті, які мали гідність та сміливість змінити Україну, і залишили її нам у спадок. Тепер нашою справою є довершити те, що вони почали. Тут перемога або смерть. Вони були першими, які поклали свої життя і показали людям приклад. Зараз мусимо бути гідними своїх героїв у такий складний для України час&raquo;,&nbsp;&ndash; додає Ярослава
6 Глинська Ярослава, яка працює програмістом, каже, що ці герої зробили для українців велику перемогу.

«Вони ті, які мали гідність та сміливість змінити Україну, і залишили її нам у спадок. Тепер нашою справою є довершити те, що вони почали. Тут перемога або смерть. Вони були першими, які поклали свої життя і показали людям приклад. Зараз мусимо бути гідними своїх героїв у такий складний для України час», – додає Ярослава
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Опісля на Меморіалі пам&rsquo;яті Героїв Небесної сотні розпочали захід із молитви за Героїв і мир в України та виконали Державний гімн
8 Опісля на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної сотні розпочали захід із молитви за Героїв і мир в України та виконали Державний гімн
Тоді ж зачитали імена Героїв Небесної сотні й запустили у небо світлові промені в пам&lsquo;ять про загиблих
9 Тоді ж зачитали імена Героїв Небесної сотні й запустили у небо світлові промені в пам‘ять про загиблих
Мер Львова Андрій Садовий сказав: &laquo;Наші Герої Небесної сотні мали мрії. Будучи вільними, вони хотіли жити у вільній країні. Своїми тілами вони зупинили армаду без зброї. Сьогодні часто звучить питання: &laquo;Чи Україна зможе вистояти?&raquo;. Зможе. Це наша країна і нам нема куди відступати. З нами Бог&raquo;
10 Мер Львова Андрій Садовий сказав: «Наші Герої Небесної сотні мали мрії. Будучи вільними, вони хотіли жити у вільній країні. Своїми тілами вони зупинили армаду без зброї. Сьогодні часто звучить питання: «Чи Україна зможе вистояти?». Зможе. Це наша країна і нам нема куди відступати. З нами Бог»
Після хвилини мовчання захід завершили мистецькими композиціями львівських колективів
11 Після хвилини мовчання захід завершили мистецькими композиціями львівських колективів
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На фото: дружина активіста Євромайдану Андрія Дигдаловича
13 На фото: дружина активіста Євромайдану Андрія Дигдаловича
У мистецькій акції взяли участь родини Героїв Небесної сотні, учасники Революції гідності, духовенство, мешканці міста й представники місцевої влади та міжнародної спільноти. Зокрема, керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини
14 У мистецькій акції взяли участь родини Героїв Небесної сотні, учасники Революції гідності, духовенство, мешканці міста й представники місцевої влади та міжнародної спільноти. Зокрема, керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини

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