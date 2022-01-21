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У Києві вшанували пам'ять загиблих оборонців ДАПу – фоторепортаж

У столиці України 21 січня вшанували загиблих оборонців Донецького аеропорту та усіх загиблих у війні з Росією на Донбасі: у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ відслужили панахиду.

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів.
Традиційно, вже шостий рік, з ініціативи громадського об&#39;єднання &laquo;Серця кіборгів&raquo; 21 січня в Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ відбулася панахида в пам&#39;ять про загиблих &laquo;кіборгів&raquo; і всіх загиблих учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність України
1 Традиційно, вже шостий рік, з ініціативи громадського об'єднання «Серця кіборгів» 21 січня в Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ відбулася панахида в пам'ять про загиблих «кіборгів» і всіх загиблих учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність України
Герой України Ігор Гордійчук (сидить на лавці)
2 Герой України Ігор Гордійчук (сидить на лавці)
На поминальному богослужінні були присутні військові, родичі та близькі загиблих &nbsp;
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На поминальному богослужінні були присутні військові, родичі та близькі загиблих

 
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&laquo;Кіборг&raquo; Максим Ридзанич (&laquo;Адам&raquo;) &nbsp;
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«Кіборг» Максим Ридзанич («Адам»)

 
Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту
7 Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту
23 січня з території аеропорту останнім вийшов старший сержант, командир відділення 81-ї ОАРМб Максим Ридзанич зі своїми бійцями, які утримували позицію &laquo;Пожарка&raquo; у пожежній частині аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала 244 днів
8 23 січня з території аеропорту останнім вийшов старший сержант, командир відділення 81-ї ОАРМб Максим Ридзанич зі своїми бійцями, які утримували позицію «Пожарка» у пожежній частині аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала 244 днів
За даними громадських організацій родин загиблих та учасників АТО/ООС &ndash; під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військових, а понад пів тисячі отримали поранення. Багатьох із них відзначено державними нагородами, більшість &ndash; посмертно
9 За даними громадських організацій родин загиблих та учасників АТО/ООС – під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських військових, а понад пів тисячі отримали поранення. Багатьох із них відзначено державними нагородами, більшість – посмертно
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Світлана Ридзанич, мама загиблого бійця 90-го батальйону, &laquo;кіборга&raquo; Максима Ридзанича (&laquo;Адам&raquo;) &nbsp;
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Світлана Ридзанич, мама загиблого бійця 90-го батальйону, «кіборга» Максима Ридзанича («Адам»)

 
Стіна пам&rsquo;яті на мурі Михайлівського Золотоверхого монастиря ПЦУ в пам&rsquo;ять загиблих оборонців України
14 Стіна пам’яті на мурі Михайлівського Золотоверхого монастиря ПЦУ в пам’ять загиблих оборонців України
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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