У Києві вшанували пам'ять загиблих оборонців ДАПу – фоторепортаж

У столиці України 21 січня вшанували загиблих оборонців Донецького аеропорту та усіх загиблих у війні з Росією на Донбасі: у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ відслужили панахиду.
Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів.
Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 21 січня 2015 року і закінчилися після повного руйнування обох терміналів і диспетчерської вежі аеропорту. Загалом оборона ДАПу тривала до 244 днів.
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