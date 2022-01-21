У Києві вшанували пам'ять загиблих оборонців ДАПу – фоторепортаж

1 Традиційно, вже шостий рік, з ініціативи громадського об'єднання «Серця кіборгів» 21 січня в Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ відбулася панахида в пам'ять про загиблих «кіборгів» і всіх загиблих учасників бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність України