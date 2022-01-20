В Україні вшановують захисників Донецького аеропорту. Зеленський узяв участь у памʼятних заходах

В Україні вшановують памʼять військових, які до моменту остаточного руйнування нового терміналу Донецького аеропорту впродовж майже восьми місяців – від 26 травня 2014 року – утримували цю позицію.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після цього військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули близько 100 військових.

Президент України Володимир Зеленський 20 січня 2022 року взяв участь у вшануванні пам’яті українських військових, які загинули в цей день.

«Біля Пам'ятного дзвона, розташованого на території Міністерства оборони, було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни. Серед них – 51 воїн, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї», – інформує офіційний сайт глави держави.

Потому президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона. У церемонії вшанування також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони України Олексій Резніков та інші високопосадовці.

Розповіді безпосередніх учасників боїв за Донецький аеропорт, фото та відео читайте і дивіться у розділі Донецький аеропорт.