День пам’яті захисників Донецького аеропорту – Зеленський закликав українців пам’ятати героїв

Президент Володимир Зеленський закликав українців пам’ятати героїв-захисників Донецького аеропорту. Про це президент написав у Telegram-каналі.

«День пам’яті захисників Донецького аеропорту. День «кіборгів», які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу», – зазначив він.

За словами Зеленського, своєю безстрашністю та незламністю «кіборги» показали всім, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

В Україні 16 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики угруповання «ДНР», і тривали до 22 січня 2015 року.

Протягом 242 днів українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону летовища. Тоді їх назвали «кіборгами». За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.