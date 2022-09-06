Нагородження загиблих українських воїнів: руйнівний вплив вторгнення РФ у обличчях рідних

Зображення 19-річної фотографки з церемонії на заході України відображають наслідки російського вторгнення для українських родин у всій Україні. Фотографії у цій галереї були зроблені під час церемонії у Рівному 28 серпня. Місто того дня святкувало чергову річницю від свого заснування. Та знімки – робота місцевої фотографки Анастасії Ігорівни – зафіксували частину події, яка затьмарила урочистості Дня міста. На кадрах – дружини, діти та родичі загиблих у боях з російськими військами українських воїнів отримують медалі, якими військові України були нагороджені посмертно.

Анастасія каже, що коли її запросили фотографувати, вона не знала про характер події і жодних деталей про людей на знімках. Фотограф знає лише те, що їхні близькі загинули в бою після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

З міркувань безпеки церемонія відбулася у великій залі в центрі Рівного. Через побоювання можливих ракетних ударів по всій Україні від масштабних заходів просто неба відмовилися.

Родини загиблих отримали медалі про визнання їх «Почесними громадянами» Рівного.

Анастасія розповіла Радіо Свобода, що в залі панувала емоційна атмосфера, «тому що кожна втрата, кожна смерть українського військового для українців – як наша власна (смерть – ред.). Ніхто не стримував сліз: ні діти, ні дорослі».

Деякими фотографіями в цій галереї Анастасія Ігорівна поділилася на своїй сторінці в Instagram у дописі, який викликав масове співчуття та сотні тисяч реакцій. На думку фотографки, ці фотографії вразили українську громадськість, оскільки вони «відображають мій власний стан душі: жертву війни, втрату рідних».