Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

У Києві попрощалися з офіцеркою Вікторією Бобровою («Квіткою»)

У Києві відбулося прощання з Вікторією Бобровою («Квіткою») – офіцеркою 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Вікторія виконувала обов’язки начальниці відділення комунікацій бригади. До лав ЗСУ долучилася у червні 2024 року.

До служби працювала у кіноіндустрії – була продюсеркою та кастинг-директоркою проєктів «Як я провів літні канікули», «Подвійний іммельман», «Спротив» і «Друзі».

Вікторія Боброва загинула 23 квітня під час виконання бойових завдань.

Прощання з офіцеркою Вікторією Бобровою («Квіткою») у Михайлівському Золотоверхому соборі. Київ, 30 квітня 2026 року
Провести в останню путь загиблу військову прийшли рідні, побратими та друзі
«Квітка» була офіцеркою комунікацій 10-ї ОГШБр «Едельвейс»
До ЗСУ дівчина долучилася у червні 2024 року. До служби працювала у кіноіндустрії як продюсерка й кастинг-директорка
Прощання з загиблою військовою «Квіткою» на Майдані Незалежності у Києві
Вікторія Боброва («Квітка») загинула 23 квітня під час виконання бойових завдань
«Сьогодні втрачаю доньку, мою гордість, мою опору. Хочу вам сказати велике дякую. Вона завжди говорила: «Мамо, нема чужих людей. Вони всі мої люди». Була в сфері кіно, вона говорила: «Мої актори». Коли пішла у військо, вона говорила: «Мої хлопці», – розповіла мама загиблої військової «Квітки»
Побратими та близькі прощаються із загиблою військовою на Майдані Незалежності
9
Вікторію Боброву («Квітку») поховали на Байковому кладовищі у Києві.Вікторії було 32 роки
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

Форум

XS
SM
MD
LG