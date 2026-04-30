У Києві відбулося прощання з Вікторією Бобровою («Квіткою») – офіцеркою 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
Вікторія виконувала обов’язки начальниці відділення комунікацій бригади. До лав ЗСУ долучилася у червні 2024 року.
До служби працювала у кіноіндустрії – була продюсеркою та кастинг-директоркою проєктів «Як я провів літні канікули», «Подвійний іммельман», «Спротив» і «Друзі».
Вікторія Боброва загинула 23 квітня під час виконання бойових завдань.
У Києві попрощалися з офіцеркою Вікторією Бобровою («Квіткою»)
У Києві відбулося прощання з Вікторією Бобровою («Квіткою») – офіцеркою 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
