Київ накрила хвиля розпеченого повітря з Африки – температура сягає +34°C, а нагрітий асфальт робить місто ще спекотнішим. Хтось шукає прохолоду біля фонтанів і рамок-розпилювачів, хтось ховається в тіні парків або вирушає до Дніпра.
Спека продовжує бити температурні рекорди по всій Європі. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, з 21 червня через екстремальну спеку в Європі зафіксували понад 1300 додаткових смертей, а її наслідки зачепили понад 150 мільйонів людей.
Як кияни переживають спекотні дні та шукають бодай трохи прохолоди – дивіться у фоторепортажі.
Дніпро, парки та розпилювачі води: як кияни переживають спеку
Київ накрила хвиля розпеченого повітря з Африки – температура сягає +34°C, а нагрітий асфальт робить місто ще спекотнішим. Хтось шукає прохолоду біля фонтанів і рамок-розпилювачів, хтось ховається в тіні парків або вирушає до Дніпра.
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