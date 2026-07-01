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Дніпро, парки та розпилювачі води: як кияни переживають спеку

Київ накрила хвиля розпеченого повітря з Африки – температура сягає +34°C, а нагрітий асфальт робить місто ще спекотнішим. Хтось шукає прохолоду біля фонтанів і рамок-розпилювачів, хтось ховається в тіні парків або вирушає до Дніпра.

Спека продовжує бити температурні рекорди по всій Європі. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, з 21 червня через екстремальну спеку в Європі зафіксували понад 1300 додаткових смертей, а її наслідки зачепили понад 150 мільйонів людей.

Як кияни переживають спекотні дні та шукають бодай трохи прохолоди – дивіться у фоторепортажі.

Через поширення розпеченого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України наприкінці червня Київ та українські міста накрила сильна спека
1 Через поширення розпеченого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України наприкінці червня Київ та українські міста накрила сильна спека
Для охолодження у спеку в КМДА повідомили про встановлення 33-х рамок-розпилювачів води у всіх районах столиці
2 Для охолодження у спеку в КМДА повідомили про встановлення 33-х рамок-розпилювачів води у всіх районах столиці
Діти бавляться у фонтані на Арсенальній площі в Києві
3 Діти бавляться у фонтані на Арсенальній площі в Києві
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Люди рятуються від сонця кепками, великими капелюшками чи портативними вентиляторами
5 Люди рятуються від сонця кепками, великими капелюшками чи портативними вентиляторами
Рамки-розпилювачі, які встановили на Хрещатику
6 Рамки-розпилювачі, які встановили на Хрещатику
Дівчата роблять селфі під рамками-розпилювачами.Рамки-розпилювачі води потрібні для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спеку, кажуть у КМДА
7 Дівчата роблять селфі під рамками-розпилювачами.

Рамки-розпилювачі води потрібні для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спеку, кажуть у КМДА
Щоб уберегти себе, у МОЗ рекомендують пити на день 2,5-3 літри води невеликими порціями, намагатися не виходити на вулицю між 11:00 та 16:00, коли спека найсильніша, уникати алкоголю, інтенсивних фізичних навантажень
8 Щоб уберегти себе, у МОЗ рекомендують пити на день 2,5-3 літри води невеликими порціями, намагатися не виходити на вулицю між 11:00 та 16:00, коли спека найсильніша, уникати алкоголю, інтенсивних фізичних навантажень
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У кав’ярнях і торговельних центрах майже не залишається вільних місць. Люди замовляють холодні напої, морозиво, щоб хоч трохи охолодитись
10 У кав’ярнях і торговельних центрах майже не залишається вільних місць. Люди замовляють холодні напої, морозиво, щоб хоч трохи охолодитись

Птахи зібрались біля системи автоматичного поливу газонів, щоб теж охолодитися
11 Птахи зібрались біля системи автоматичного поливу газонів, щоб теж охолодитися
Спека збільшує навантаження на енергосистему. «Укренерго» закликає до ощадливого енергоспоживання у вечірні години.Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців зарядити гаджети, але сподівається, що цей період буде «без суттєвих обмежень»
12 Спека збільшує навантаження на енергосистему. «Укренерго» закликає до ощадливого енергоспоживання у вечірні години.

Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців зарядити гаджети, але сподівається, що цей період буде «без суттєвих обмежень»
Кияни відпочивають на київському пляжі у Гідропарку біля Дніпра
13 Кияни відпочивають на київському пляжі у Гідропарку біля Дніпра
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Поліція та рятувальні служби чергують на Венеційському мосту на київському Гідропарку
15 Поліція та рятувальні служби чергують на Венеційському мосту на київському Гідропарку
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У міських парках – інша атмосфера. Люди ховаються в тіні дерев. Тут прохолодніше на кілька градусів, а легкий вітер дає змогу хоча б ненадовго забути про розпечене місто
17 У міських парках – інша атмосфера. Люди ховаються в тіні дерев. Тут прохолодніше на кілька градусів, а легкий вітер дає змогу хоча б ненадовго забути про розпечене місто
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Безпритульний пес на березі Дніпра
19 Безпритульний пес на березі Дніпра
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Молодь розважається у водах Дніпра на заході сонця
21 Молодь розважається у водах Дніпра на заході сонця
Люди спостерігають захід сонця на березі Дніпра
22 Люди спостерігають захід сонця на березі Дніпра
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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