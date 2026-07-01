Дніпро, парки та розпилювачі води: як кияни переживають спеку

Київ накрила хвиля розпеченого повітря з Африки – температура сягає +34°C, а нагрітий асфальт робить місто ще спекотнішим. Хтось шукає прохолоду біля фонтанів і рамок-розпилювачів, хтось ховається в тіні парків або вирушає до Дніпра.



Спека продовжує бити температурні рекорди по всій Європі. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, з 21 червня через екстремальну спеку в Європі зафіксували понад 1300 додаткових смертей, а її наслідки зачепили понад 150 мільйонів людей.



Як кияни переживають спекотні дні та шукають бодай трохи прохолоди – дивіться у фоторепортажі.