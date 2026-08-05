Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

 «Укренерго» закликає обмежити використання електрики через спеку

Додати Радіо Свобода як бажане джерело в Google
В «Укренерго» просять користуватися кондиціонером правильно: «не вмикайте прилад на мінімальні 16-17 градусів, натомість встановіть комфортні 23-24 і заощадьте кіловати для енергосистеми»
В «Укренерго» просять користуватися кондиціонером правильно: «не вмикайте прилад на мінімальні 16-17 градусів, натомість встановіть комфортні 23-24 і заощадьте кіловати для енергосистеми»

Національна енергетична компанія «Укренерго» 5 серпня закликала співгромадян ощадливо споживати електроенергію, щоб запобігти аваріям через перевантаження обладнання.

«Серпнева спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему. Енергетики працюють на максимумі: відновлюють мережі після російських атак і прискорюють планові ремонти. Допомогти енергосистемі успішно пройти цей період може кожен із нас», – зазначили в компанії.

Фахівці «Укренерго» рекомендують «протягом рекордно спекотних днів обмежити використання потужних електроприладів (пральної машини, бойлера тощо) з 10:00 до 23:00. Оскільки основний пік споживання фіксується увечері, коли сідає сонце, у період з 16:00 до 23:00 необхідно використовувати електроенергію особливо раціонально».

У компанії назвали перенесення активного енергоспоживання на нічний час «дуже суттєвою допомогою енергосистемі».

За прогнозами синоптиків, рекордно високі температури протримаються ще кілька днів. Наступного тижня спека спаде до звичних літніх показників.

  • Зображення 16x9

    Антон Шульга

    Працюю на Радіо Свобода з квітня 2010 року. Редактор та ведучий ранкових новин

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG