 «Укренерго» закликає обмежити використання електрики через спеку

Національна енергетична компанія «Укренерго» 5 серпня закликала співгромадян ощадливо споживати електроенергію, щоб запобігти аваріям через перевантаження обладнання.
«Серпнева спека суттєво збільшила навантаження на енергосистему. Енергетики працюють на максимумі: відновлюють мережі після російських атак і прискорюють планові ремонти. Допомогти енергосистемі успішно пройти цей період може кожен із нас», – зазначили в компанії.
Фахівці «Укренерго» рекомендують «протягом рекордно спекотних днів обмежити використання потужних електроприладів (пральної машини, бойлера тощо) з 10:00 до 23:00. Оскільки основний пік споживання фіксується увечері, коли сідає сонце, у період з 16:00 до 23:00 необхідно використовувати електроенергію особливо раціонально».
У компанії назвали перенесення активного енергоспоживання на нічний час «дуже суттєвою допомогою енергосистемі».
За прогнозами синоптиків, рекордно високі температури протримаються ще кілька днів. Наступного тижня спека спаде до звичних літніх показників.
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