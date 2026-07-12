У Франції через спеку зупинили три ядерні реактори, ще вісім працюють зі зниженою потужністю

У Франції через сильну спеку тимчасово зупинили роботу трьох ядерних реакторів, ще вісім працюють зі зниженою потужністю. Такі заходи запровадили для захисту довкілля та запобігання надмірному нагріванню річкової води, повідомила енергетична компанія EDF.

Зокрема, тимчасово припинили роботу реактори на атомних електростанціях Golfech, Bugey та Chooz, які використовують для охолодження воду з річок Гаронна, Рона та Маас.

У компанії пояснили, що рішення ухвалили через високі температури повітря та необхідність дотримуватися екологічних норм щодо температури води, яка повертається до річок після охолодження реакторів. Це має запобігти додатковому нагріванню водойм, які вже потерпають від спеки.

Водночас Міністерство економіки Франції надало тимчасовий дозвіл на перевищення температурних лімітів для скидання води в районі АЕС Bugey. Виняток діятиме до 20 липня і покликаний підтримати стабільність енергосистеми країни.

Це вже другий випадок за останні тижні, коли EDF змушена скорочувати виробництво електроенергії на атомних електростанціях через екстремальну спеку. Попередні зупинки реакторів відбулися після рекордної хвилі високих температур у червні.

Наразі Франція переживає вже третю хвилю спеки від початку травня. За даними національної метеослужби, понад третина території країни перебуває під найвищим рівнем погодного попередження. Спека охопила понад 25 мільйонів людей, а температура повітря в окремих регіонах може сягати 41 градуса Цельсія.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), надзвичайна спека в Європі побила численні температурні рекорди та мала серйозні наслідки для здоров’я людей, екосистем, сільського господарства, інфраструктури та продуктивності праці.

Як заявила Міжурядова група експертів зі зміни клімату, очікується, що екстремальна спека траплятиметься зі зростаючою частотою, інтенсивністю та тривалістю. Європа є континентом, що теплішає найшвидше у світі.