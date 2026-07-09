У Німеччині з початку року понад п’ять тисяч людей померли через спеку

З початку 2026 року в Німеччині зареєстрували понад п’ять тисяч смертей, пов’язаних з аномальною спекою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Федеральне управління громадської охорони здоров’я.



За даними відомства, близько 4270 померлих були старшими 75 років. Жінки склали більшістю жертв, оскільки серед людей похилого віку їхня частка вища.



Основне зростання смертності припало на кінець червня, коли середньотижнева температура повітря перевищувала 20 градусів тепла.



За даними європейської програми спостереження за Землею Copernicus, червень 2026 став найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Середня температура становила 20,74°C. Тільки з 20 по 28 червня у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах через спеку, за оцінками фахівців, померло понад 4700 людей.



На тлі спеки в низці європейських країн тривають масштабні лісові пожежі. Синоптики також попереджають про нову хвилю екстремально високих температур у Туреччині. Однією з причин аномальної спеки вчені називають розвиток рекордно сильного кліматичного явища Ель-Ніньо у Тихому океані.



Ель-Ніньо – це природне кліматичне явище, що виникає раз на кілька років у центральній та східній частині Тихого океану і зазвичай триває до року. Воно впливає на погодні умови у всьому світі. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, саме Ель-Ніньо стало однією з основних причин рекордної спеки, яка цього року спостерігалася у Західній Європі та центральних районах США.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), надзвичайна спека в Європі побила численні температурні рекорди та мала серйозні наслідки для здоров’я людей, екосистем, сільського господарства, інфраструктури та продуктивності праці.

Як заявила Міжурядова група експертів зі зміни клімату, очікується, що екстремальна спека траплятиметься зі зростаючою частотою, інтенсивністю та тривалістю. Європа є континентом, що теплішає найшвидше у світі.



