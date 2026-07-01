Майже 900 людей померло через рекордну спеку в Іспанії

Іспанія пережила «один із найспекотніших» червнів за всю історію метеорологічних спостережень. За попередніми даними Державного метеорологічного агентства Іспанії (Aemet), середня температура повітря на материковій частині країни сягнула 23,2 C, що на 3,2 C перевищує кліматичну норму 1991-2020 років.

За даними синоптиків, це другий найспекотніший червень із початку ведення спостережень у 1961 році. Ще більш спекотним був лише червень 2025 року, коли середня температура становила 23,6 C.

Особливо екстремальною була хвиля спеки наприкінці місяця. 22 та 23 червня стали найспекотнішими червневими днями в країні щонайменше з 1950 року. Найбільше температурних рекордів зафіксували в північній частині Іспанії, де подібні показники раніше були нетиповими.

Високі температури також позначилися на смертності. За попередніми оцінками системи моніторингу MoMo, яку використовує Міністерство охорони здоров'я Іспанії, упродовж червня через спеку могли померти майже 900 людей. Понад 600 смертей припали на тиждень, коли країну накрила найінтенсивніша хвиля спеки.

Фахівці наголошують, що екстремальна спека залишається «одним із найнебезпечніших погодних явищ», особливо для людей похилого віку, осіб із хронічними захворюваннями та інших вразливих груп населення.

У червні європейські країни накрила хвиля аномальної спеки, яка спочатку торкнулася Західної Європи, а потім рушила на схід. Як пише The Guardian, у неділю понад 191 мільйон людей опинився в умовах із температурою не нижче 35°C – у Німеччині, Чехії, Польщі та Угорщині оголошені попередження про екстремальну спеку.

28 червня в Польщі може бути побитий рекорд температури, встановлений 1921 року – 40,2°C. У Чехії новий температурний рекорд був зафіксований у суботу, 27 червня, – 40,6°C. Метеорологи очікують, що в неділю температура перевищить 41°C.



