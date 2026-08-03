«Укренерго»: через російські обстріли є нові знеструмлення у шести областях

Компанія «Укренерго» повідомляє, що внаслідок російських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській і Сумській областях.

За повідомленням, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас в «Укренерго» заявляють про зростання споживання електроенергії. Сьогодні, 3 серпня, станом на 09:30, воно було на 4,4% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 липня. Причина – спека на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

Зважаючи на спеку, енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 23:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

