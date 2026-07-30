Шмигаль допускає можливе обмеження електропостачання наступного тижня

Міністр енергетики Денис Шмигаль допускає можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу наступного тижня.

За його словами, наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку, яка, за розрахунками Міненерго, може збільшити споживання електроенергії на 1 ГВт.

Шмигаль повідомив, що на нараді з керівництвом «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу», НКРЕКП обговорили, як забезпечити баланс в енергосистемі в цей період, вже вжили низку заходів, які спрямовані на забезпечення стабільності роботи мережі:

відкореговано графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;

готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також стимулювання закупівлі імпортованої електроенергії бізнесом для власного споживання;

буде максимально залучено доступну внутрішню генерацію, насамперед додаткову газову та наявні потужності теплової генерації.





Водночас «Укренерго», за словами Шмигаля, готується до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Міністр зауважив, що побутові споживачі також можуть допомогти енергетикам.

«Розумне й ощадливе споживання електроенергії у пікові години (16:00–23:00) — це наш внесок у стабільну роботу енергосистеми», – написав він у телеграмі.

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Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.