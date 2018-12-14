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14 Грудень 2018, Київ 15:36
Фотогалереї

Вибух у Фастові – фото з місця подій

Голова Київської облдержадміністрації повідомив Радіо Свобода, що людей, які втратили помешкання, розміщають у готелі та лікарні.
Близько 10 ранку 14 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про&nbsp;вибух у п&rsquo;ятиповерховому житловому будинку&nbsp;у Фастові Київської області &nbsp;
1 Близько 10 ранку 14 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про вибух у п’ятиповерховому житловому будинку у Фастові Київської області
 
Рятувальники розбирають завали
2 Рятувальники розбирають завали
Пошкоджений вибухом 14 січня 2018 року будинок у Фастові
3 Пошкоджений вибухом 14 січня 2018 року будинок у Фастові
Кіт не постраждав
4 Кіт не постраждав
​Внаслідок вибуху отримав поранення 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний
5 ​Внаслідок вибуху отримав поранення 31-річний чоловік, його стан оцінюють як задовільний
Люди намагаються дізнатися, що сталося
6 Люди намагаються дізнатися, що сталося
​За словами голови Київської ОДА Олександра Терещука, причини вибуху ще встановлюються
7 ​За словами голови Київської ОДА Олександра Терещука, причини вибуху ще встановлюються
Так тепер виглядає кут будинку
8 Так тепер виглядає кут будинку
Медики і рятувальники на місці
9 Медики і рятувальники на місці
До робіт залучені 100 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки ДСНС
10 До робіт залучені 100 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки ДСНС
За попередніми даними, руйнування трьох верхніх поверхів будинку спричинив вибух газу &nbsp;
11 За попередніми даними, руйнування трьох верхніх поверхів будинку спричинив вибух газу
 

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