Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

В «Українському домі» проходить виставка «Весна. Жіночі імена бойчукізму» (фоторепортаж)

В «Українському домі» проходить виставка «Весна. Жіночі імена бойчукізму». Виставковий проєкт «зосереджений на поверненні в історичний та мистецький обіг імен, які тривалий час залишалися в тіні», йдеться в описі.

Виставка є спільним проєктом Національного центру «Український дім», Lean Art Foundation, ГО «Платформа культурних ініціатив» та триватиме з 5 березня до 12 квітня.

Виставка «Весна. Жіночі імена бойчукізму» в Національному центрі «Український дім»
Репродукція роботи Антоніни Іванової «Весна». Оригінал картини на сьогодні вважається втраченим
На виставці представлені роботи 15 художниць-бойчукісток. У центрі уваги виставки – мистецькі твори Софії Налепінської-Бойчук, Оксани Павленко, Антоніни Іванової, Ярослави Музики, Віри Бури-Мацапури, Марії Котляревської та інших
Художник Михайло Бойчук – один із засновників монументального мистецтва України XX століття. Представник «Розстріляного відродження». Створив свою мистецьку школу, основним принципом якої було витворення власного «Я» художника на основі знання традиційного та сучасного мистецтва
25 листопада 1936 року НКВС СРСР заарештував Михайла Бойчука та звинуватив у «шпигунстві» й належності до «контрреволюційної націонал-фашистської організації».13 липня 1937 року художників Івана Липківського, Івана Падалку, Василя Седляра та засновника мистецької школи Михайла Бойчука розстріляли
Робота Ярослави Музики «Анна Ярославна» 1965-1968 рр.
Роботи «Безпритульні» 1926 р. і «Дніпрогес» 1934 р. Марії Котляревської
Експозиція виставки «Весна. Жіночі імена бойчукізму»
Книга з дереворитами Олени Сахновської
Експозиція виставки «Весна. Жіночі імена бойчукізму». На передньому плані – роботи Ярослави Музики
Декоративні блюда художниці-керамістки Ніни Федорової
Відвідувачі виставки «Весна. Жіночі імена бойчукізму»
Робота Антоніни Іванової «Купальниця» 1925 рік
Софія Налепінська-Бойчук «Голод» 1927 рік
Виписка з копії протоколу з постановою про розстріл Софії Нелепінської-Бойчук, 6 грудня 1937 року.Українську художницю та дружину Михайла Бойчука Софію Нелепінську-Бойчук стратили 11 грудня 1937 року
Роботи Софії Караффа-Корбут, серія ілюстрацій до «Кобзаря» Тараса Шевченка, 1963 рік
Скульптура «Голова селянки», авторка – Жозефіна Діндо. Роботи мисткині – єдині скульптурні твори, які представлені на виставці
Робота Марії Котляревської «Діти» 1967 рік
Робота Антоніни Іванової «Портрет жінки в профіль в береті» 1920-х років
«Коли закінчується зима – розпускаються квіти. Їх небагато, але ми знаємо, що буде весна, і квітів стане тисячі. Ми маємо бути щасливими, що переживаємо початок весни мистецтва», – слова Михайла Бойчука в одній із залів виставки
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

Форум

XS
SM
MD
LG