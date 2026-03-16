В «Українському домі» проходить виставка «Весна. Жіночі імена бойчукізму». Виставковий проєкт «зосереджений на поверненні в історичний та мистецький обіг імен, які тривалий час залишалися в тіні», йдеться в описі.

Виставка є спільним проєктом Національного центру «Український дім», Lean Art Foundation, ГО «Платформа культурних ініціатив» та триватиме з 5 березня до 12 квітня.