Залишки радянського життя з Донбасу. Фотожурналіст із Австралії натрапив на руїни фотолабораторії

На руїнах будинку неподалік зруйнованого Донецького аеропорту, де поруч іще тривали сутички українських військових і російських гібридних сил, Сам’юел Едер ішов і уважно дивився під ноги, щоб не натрапити на міну. І тут його увагу привернув дивний предмет.

Едер, який колись займався фотографією на фотоплівках, впізнав його: це був фотозбільшувач для друку фотографій із плівки. Фотожурналіст із Австралії скоро зрозумів, що стоїть серед решток фотолабораторії ще радянських часів.

Із дозволу українського офіцера, який супроводжував на лінії фронту Едера і його подругу, вони почали перебирати розвалини давно покинутої фотолабораторії. Обидва скоро знайшли тисячі негативів і кольорових слайдів із життя на Донбасі й деінде в колишньому СРСР до нинішньої війни.

Едер забрав ті фото зі зруйнованого будинку – і австралієць вважає, що цей крок був виправданий. Як сказав він Радіо Свобода, якби він не забрав ці сотні плівок, щоб відсканувати й оцифрувати їх, вони скоро були б просто знищені. «Тисячі людей утекли з цього міста, їм довелося покинути свої спогади на погибель, і, можливо, ми зможемо відновити хоч частину того, що відібрала війна», – каже він.

Едер сподівається, що публікація фотографій допоможе йому повернути покинуті негативи і слайди їхнім власникам. Ця добірка фото, оприлюднених тут уперше, не була ніяк ідентифікована, але Українська служба Радіо Свобода змогла визначити деякі з місць на Донбасі чи в Росії. Більшість фотографій, схоже, – ще з радянських часів.