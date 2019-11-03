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03 листопада 2019, Київ 11:26
Суспільство

Залишки радянського життя з Донбасу. Фотожурналіст із Австралії натрапив на руїни фотолабораторії

Покинуті фотографії, знайдені на лінії фронту, зберегли моменти довоєнного життя. Сам’юел Едер сподівається повернути їх власникам

Photo: Archive of Samuel Eder

Покинуті фотографії, знайдені на лінії фронту, зберегли моменти довоєнного життя. Сам’юел Едер сподівається повернути їх власникам

На руїнах будинку неподалік зруйнованого Донецького аеропорту, де поруч іще тривали сутички українських військових і російських гібридних сил, Сам’юел Едер ішов і уважно дивився під ноги, щоб не натрапити на міну. І тут його увагу привернув дивний предмет.

У зруйнованому будинку, де після початку війни 2014 року були покинуті сотні фотоплівок.
У зруйнованому будинку, де після початку війни 2014 року були покинуті сотні фотоплівок.

Едер, який колись займався фотографією на фотоплівках, впізнав його: це був фотозбільшувач для друку фотографій із плівки. Фотожурналіст із Австралії скоро зрозумів, що стоїть серед решток фотолабораторії ще радянських часів.

Сам’юел Едер (п) під час роботи в Україні.
Сам’юел Едер (п) під час роботи в Україні.

Із дозволу українського офіцера, який супроводжував на лінії фронту Едера і його подругу, вони почали перебирати розвалини давно покинутої фотолабораторії. Обидва скоро знайшли тисячі негативів і кольорових слайдів із життя на Донбасі й деінде в колишньому СРСР до нинішньої війни.

Частина з сотень фотоплівок «Свема», які вироблялися в Шостці на Сумщині ще з часів УРСР, що були врятовані з будинку.
Частина з сотень фотоплівок «Свема», які вироблялися в Шостці на Сумщині ще з часів УРСР, що були врятовані з будинку.

Едер забрав ті фото зі зруйнованого будинку – і австралієць вважає, що цей крок був виправданий. Як сказав він Радіо Свобода, якби він не забрав ці сотні плівок, щоб відсканувати й оцифрувати їх, вони скоро були б просто знищені. «Тисячі людей утекли з цього міста, їм довелося покинути свої спогади на погибель, і, можливо, ми зможемо відновити хоч частину того, що відібрала війна», – каже він.

Едер сподівається, що публікація фотографій допоможе йому повернути покинуті негативи і слайди їхнім власникам. Ця добірка фото, оприлюднених тут уперше, не була ніяк ідентифікована, але Українська служба Радіо Свобода змогла визначити деякі з місць на Донбасі чи в Росії. Більшість фотографій, схоже, – ще з радянських часів.

Молодята з гостями весілля біля меморіалу «Твоїм визволителям, Донбасе» в Донецьку.
Молодята з гостями весілля біля меморіалу «Твоїм визволителям, Донбасе» в Донецьку.

Український народний хор в Опитному. В цьому селищі біля Донецького аеропорту, що лежить на лінії фронту, колись жило майже тисячу людей.
Український народний хор в Опитному. В цьому селищі біля Донецького аеропорту, що лежить на лінії фронту, колись жило майже тисячу людей.

Українські народні танці у виконанні школярів в Опитному. Сьогодні в селищі лишилося менш ніж 50 людей, майже всі його будинки пошкоджені чи й зруйновані внаслідок обстрілів.
Українські народні танці у виконанні школярів в Опитному. Сьогодні в селищі лишилося менш ніж 50 людей, майже всі його будинки пошкоджені чи й зруйновані внаслідок обстрілів.

У меморіальному комплексі «Мамаєв курган» у Волгограді, Росія.
У меморіальному комплексі «Мамаєв курган» у Волгограді, Росія.

Більшість фотографій зроблена на 35-міліметрову плівку, але деякі, як-от ця, школярочки з модним портфелем-«дипломатом», зняті в форматі 6×6 – такі фотоапарати були недешевим задоволенням у радянські часи.
Більшість фотографій зроблена на 35-міліметрову плівку, але деякі, як-от ця, школярочки з модним портфелем-«дипломатом», зняті в форматі 6×6 – такі фотоапарати були недешевим задоволенням у радянські часи.

Багато плівок були пошкоджені – часом чи опадами.
Багато плівок були пошкоджені – часом чи опадами.


Рядовий і сержант Радянської армії. Уніформи такого зразка використовували від часів Другої світової війни й аж до самого початку 1970-х.
Рядовий і сержант Радянської армії. Уніформи такого зразка використовували від часів Другої світової війни й аж до самого початку 1970-х.

Груповий портрет на тлі Большого театру в Москві, ймовірно, десь 1970-і роки.
Груповий портрет на тлі Большого театру в Москві, ймовірно, десь 1970-і роки.

Похорони дитини, місце і час не відомі.
Похорони дитини, місце і час не відомі.

Ресторан і супермаркет «Острава» у Волгограді, Росія. Зараз у цій будівлі банк.
Ресторан і супермаркет «Острава» у Волгограді, Росія. Зараз у цій будівлі банк.

Ті самі молодята, що були біля меморіалу в Донецьку – десь по дорозі.
Ті самі молодята, що були біля меморіалу в Донецьку – десь по дорозі.

Ветерани «Великої Вітчизняної війни», ймовірно, під час святкування радянського Дня перемоги.
Ветерани «Великої Вітчизняної війни», ймовірно, під час святкування радянського Дня перемоги.

На цьому віддзеркаленому фото – колгоспники (чи працівники радгоспу) десь на Донеччині.
На цьому віддзеркаленому фото – колгоспники (чи працівники радгоспу) десь на Донеччині.

Піскарьовське меморіальне кладовище в Санкт-Петербурзі, колишньому Ленінграді, Росія.
Піскарьовське меморіальне кладовище в Санкт-Петербурзі, колишньому Ленінграді, Росія.

Перед пам’ятником Богданові Хмельницькому в Києві.
Перед пам’ятником Богданові Хмельницькому в Києві.

Школа в селищі Опитному, ймовірно, ще в радянські часи
Школа в селищі Опитному, ймовірно, ще в радянські часи

Ця сама школа в 2019 році, фото Сам’юела Едера.
Ця сама школа в 2019 році, фото Сам’юела Едера.

Знайдені плівки, розкладені в кімнаті в готельчику в Україні. Як каже Едер, те, що опубліковано вище, – тільки «верхівка айсберга», і ще лишається відсканувати десятки тисяч знімків. Він збирається опублікувати їх на своєму сайті наступними днями.
Знайдені плівки, розкладені в кімнаті в готельчику в Україні. Як каже Едер, те, що опубліковано вище, – тільки «верхівка айсберга», і ще лишається відсканувати десятки тисяч знімків. Він збирається опублікувати їх на своєму сайті наступними днями.

Як каже австралієць, кожен, хто впізнає себе чи близьких на цих фото, може сконтактувати з ним безпосередньо.

У роботі над публікацією брали участь також Українська служба Радіо Свобода і Мерхат Шаріпжан.

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