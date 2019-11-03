Залишки радянського життя з Донбасу. Фотожурналіст із Австралії натрапив на руїни фотолабораторії
Покинуті фотографії, знайдені на лінії фронту, зберегли моменти довоєнного життя. Сам’юел Едер сподівається повернути їх власникам
На руїнах будинку неподалік зруйнованого Донецького аеропорту, де поруч іще тривали сутички українських військових і російських гібридних сил, Сам’юел Едер ішов і уважно дивився під ноги, щоб не натрапити на міну. І тут його увагу привернув дивний предмет.
Едер, який колись займався фотографією на фотоплівках, впізнав його: це був фотозбільшувач для друку фотографій із плівки. Фотожурналіст із Австралії скоро зрозумів, що стоїть серед решток фотолабораторії ще радянських часів.
Із дозволу українського офіцера, який супроводжував на лінії фронту Едера і його подругу, вони почали перебирати розвалини давно покинутої фотолабораторії. Обидва скоро знайшли тисячі негативів і кольорових слайдів із життя на Донбасі й деінде в колишньому СРСР до нинішньої війни.
Едер забрав ті фото зі зруйнованого будинку – і австралієць вважає, що цей крок був виправданий. Як сказав він Радіо Свобода, якби він не забрав ці сотні плівок, щоб відсканувати й оцифрувати їх, вони скоро були б просто знищені. «Тисячі людей утекли з цього міста, їм довелося покинути свої спогади на погибель, і, можливо, ми зможемо відновити хоч частину того, що відібрала війна», – каже він.
Едер сподівається, що публікація фотографій допоможе йому повернути покинуті негативи і слайди їхнім власникам. Ця добірка фото, оприлюднених тут уперше, не була ніяк ідентифікована, але Українська служба Радіо Свобода змогла визначити деякі з місць на Донбасі чи в Росії. Більшість фотографій, схоже, – ще з радянських часів.
Як каже австралієць, кожен, хто впізнає себе чи близьких на цих фото, може сконтактувати з ним безпосередньо.
У роботі над публікацією брали участь також Українська служба Радіо Свобода і Мерхат Шаріпжан.