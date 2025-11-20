FPV-дрон РФ уразив евакуаційне авто, в якому був кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)

Перед ударом FPV-дрон на оптоволокні перебував у засаді.



В екіпажі перебували громадянин США з гуманітарної організації Plain Compassion Crisis Response, двоє поліцейських підрозділу «Білий Янгол» та журналіст проєкту Радіо Свобода – Донбас.Реалії.



Поранення зазнав волонтер, який був за кермом – у нього осколкові поранення обличчя. Журналіст не постраждав.



Авто повністю згоріло.