FPV-дрон РФ уразив евакуаційне авто, в якому був кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)

Перед ударом FPV-дрон на оптоволокні перебував у засаді.
В екіпажі перебували громадянин США з гуманітарної організації Plain Compassion Crisis Response, двоє поліцейських підрозділу «Білий Янгол» та журналіст проєкту Радіо Свобода – Донбас.Реалії.
Поранення зазнав волонтер, який був за кермом – у нього осколкові поранення обличчя. Журналіст не постраждав.
Авто повністю згоріло.
