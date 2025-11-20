Доступність посилання

FPV-дрон РФ уразив евакуаційне авто, в якому був кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)

Вранці 20 листопада російські війська уразили дроном авто, що прямувало на евакуацію цивільних до Лиману Донецької області.

Перед ударом FPV-дрон на оптоволокні перебував у засаді.

В екіпажі перебували громадянин США з гуманітарної організації Plain Compassion Crisis Response, двоє поліцейських підрозділу «Білий Янгол» та журналіст проєкту Радіо Свобода – Донбас.Реалії.

Поранення зазнав волонтер, який був за кермом – у нього осколкові поранення обличчя. Журналіст не постраждав.

Авто повністю згоріло.

