Зібралися журналісти, правозахисники, колишні політв'язні, родина Владислава Єсипенка та представник президента України в Автономній Республіці Крим. Цього ж дня в окупованому Симферополі підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку, який висвітлював соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Організатори акції на підтримку Владислава Єсипенка – Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA і Національна спілка журналістів України.