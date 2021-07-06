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#FreeYesypenko: Сенцов, Асєєв, Семена і Балух теж вийшли на акцію (відео)

#FreeYesypenko: Сенцов, Асєєв, Семена і Балух теж вийшли на акцію (відео)
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#FreeYesypenko: Сенцов, Асєєв, Семена і Балух теж вийшли на акцію (відео)

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У центрі Києва 6 липня відбулася акція із вимогами звільнити Владислава Єсипенка, журналіста-фрілансера Радіо Свобода (проєкт «Крим.Реалії»).

Зібралися журналісти, правозахисники, колишні політв'язні, родина Владислава Єсипенка та представник президента України в Автономній Республіці Крим. Цього ж дня в окупованому Симферополі підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку, який висвітлював соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Організатори акції на підтримку Владислава Єсипенка – Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA і Національна спілка журналістів України.

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