Війна за Місяць. Хто переможе?

Востаннє нога людини на Місяць ступала майже 48 років тому, у далекому 1972-му. Загалом на поверхні земного супутника було 12 людей, і всі із них – американці. З того часу супутник досліджувався лише за допомогою зондів та місяцеходів. Вважалося, що відправляти людину на Місяць невиправдано як фінансово, так і з наукової точки зору.

Утім, останніми роками підхід змінився. Країни почали говорити про повернення на Місяць та презентувати свої плани з освоєння супутника. І причин цьому кілька. На супутнику виявили великі поклади льоду, які можна використовувати для виробництва палива і тим самим зменшити витрати на запуск ракет із Землі. Через це Місяць розглядають як трамплін для вивчення Марсу й інших небесних тіл. А ще на Місяці є поклади золота, платини, титану та рідкоземельних порід, які можуть використовуватися в електроніці чи термоядерних дослідженнях.

Хто вступає в перегони за земний супутник? І як ділитимуть Місяць космічні країни? Дивіться у матеріалі.