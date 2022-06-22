Угроза окружения под Горским: что там происходит

В течение последних дней российским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов южнее Лисичанска. Из-за этого существенно осложнилась ситуация для группы украинских войск, которые обороняются в районе Золотого и Горского. На данный момент они находятся в полуокружении.

Боевая обстановка в Луганской области за последние пару дней значительно изменилась. Попаснянская группа российских войск сумела продвинуться и захватить несколько населенных пунктов южнее Лисичанска. В том числе, им удалось перерезать основную трассу Р-66, которая связывала Лисичанск с Горским и Золотым, где силы обороны Украины продолжают сопротивление российским войскам. О ситуации в районе южнее Лисичанска сегодня рассказал руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Оккупанты закрепляются в Устиновке, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия там продолжаются. На направлении Тошковка – Подлесное враг овладел Подлесным и Мирной Долиной, закреплялся на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе Горского», – написал Гайдай на своей странице в соцсети.

Как раз между Тошковкой и Мирной Долиной проходит трасса, которая ведет из Горского в Лисичанск. Другие пути были отрезаны ранее, когда российские войска смогли захватить поселок Врубовка, западнее Горского.

Согласно картам, еще остается некий коридор, то есть полного окружения нет. Однако там могут быть только проселочные дороги. И они просматриваются и простреливаются российскими войсками.

Ни один из опрошенных экспертов не взялся давать оценки по поводу возможного окружения. Они ссылаться на то, что информации мало, и вообще ситуация там развивается очень быстро: утренние данные могут уже быть не актуальны. Вообще же, многое зависит от решений, которые приняло командование – продолжать обороняться или покинуть тот район.

Что же касается общей ситуации в районе Лисичанска и Северодонецка, то выход практически на окраины Лисичанска позволить российским войскам усилить обстрелы города. Также, по мнению представителя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, российские войска могут продолжить наступление из этого района вдоль реки Северский Донец, чтобы отрезать украинскую группу войск, которая обороняется в районе Северодонецка.

Тем временем, Лисичанск и без того каждый день поддается обстрелам. Вот результаты одного из них:

По мнению аналитиков Института по изучению войны (ISW), уже в ближайшую неделю может начаться само наступление на Лисичанск. И такими атаками с юга российские войска пытаются свести на нет оборонительное преимущество, которое река Северский Донец дает украинским защитникам, противостоящим прямому наступлению из Северодонецка.

При этом, аналитики считают, что войска РФ столкнуться здесь с затяжными боями с украинскими войсками, как это было в Мариуполе или Северодонецке.

А вот так ситуацию в Луганской области нашим коллегам описал руководитель Северодонецкой районной администрации Роман Власенко:

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: