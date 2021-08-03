Донбасс. Главное за день: Тарамчук без света, смерть Шишова

Коротко о главных событиях 3 августа, которые важны для украинского востока.

«Судье ДНР» сообщили о подозрении. Заочно.

Его подозревают в том, что он незаконно лишил свободы гражданку Украины, сообщает пресс-служба нацполиции в Донецкой области. Женщину силой заставили признаться в преступлениях. В конце 2017 года в ходе обмена пленными женщина вернулась на подконтрольную Украине территорию, где смогла дать показания.

Жители Тарамчука три недели без света

Село обесточено с 13 июля. Из-за обстрела повреждена трансформаторная подстанция и линии электропередач, сообщает общественная организация «Пролиска». Соцработники ежедневно доставляют из соседнего села жителям Тарамчука около 30 литров питьевой воды и продукты пожилым и маломобильным жителям. Ремонтная бригада не может приступить к работам – не согласован «зеленый коридор».

Ситуация на фронте

Семь раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 2 августа. Сегодня – 6 нарушений. Боевых потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Главу «Белорусского дома в Украине» нашли мертвым

Об этом сообщает полиция Киева. Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Представитель «БДУ» Юрий Шчучко в интервью журналистам телеканала Настоящее Время рассказал, что Шишов повешен со следами избиения на лице. Он утверждает, что все активные члены организации получали информацию о том, что в Украину «прибывают люди из Сил спецопераций и других подразделений Беларуси для их физического уничтожения». «Белорусский дом в Украине» – некоммерческая организация, которая занимается помощью гражданам Беларуси, которые вынужденно переехали в Украину.

Новый центр вакцинации в Краматорске

Центр массовой вакцинации против COVID заработает в здании автовокзала с 7 августа, сообщил начальник горздравотдела Андрей Петриченко. Ранее, прививочный пункт, на базе ледовой арены, остановил свою работу в связи с возобновлением тренировок игроков хокейных клубов «Краматорск» и «Донбасс».

И еще в регионе

Работу лифтов в многоквартирных домах Луганска продлили до 23:00. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ЛНР». Решение связано с приостановкой действия комендантского часа до 1 октября. Ранее лифты города работали с 7:00 до 21:00.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу