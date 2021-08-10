Коротко о главных событиях 10 августа, которые важны для украинского востока.

Россия подала в суд ООН контр-меморандум против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. В контр-меморандуме Россия отрицает финансирование терроризма на Донбассе. Кроме того, РФ хочет оспорить доводы Украины о том, что Россия проводила кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Ситуация на фронте

Девять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 9 августа. Сегодня – 4 нарушения. Трое украинских военных ранены. Об этом сообщает штаб ООС. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

«Суд» в ОРДО приговорил жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену».

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По данным «МГБ ДНР», Сергея Сичкарука в январе 2019 года привлекли к негласному сотрудничеству с СБУ. Группировка «ДНР» задержала мужчину в сентябре 2019 года когда он вернулся на подконтрольную ей территорию Донетчины.

Людмила Денисова обратилась в ЮНИСЕФ по поводу милитаризации детей в ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека просит предотвратить втягивание детей в вооруженный конфликт. Об этом омбудсмен написала в Facebook. По ее словам, в ОРЛО функционирует 33 кадетских класса, где усиленно изучают предметы военной подготовки. Денисова отмечает, что действия местных «властей» нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка.

На аглофабрике в Мариуполе произошла авария

Пятеро рабочих получили термические ожоги. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области. По данным ведомства, при выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. Повреждения рабочие, находившиеся рядом. Пострадавших доставили в ожоговое отделение горбольницы.

И еще в регионе

В Авдеевке трактор наехал на неизвестное взрывное устройство во время обработки поля. Произошел взрыв. Об этом сообщает Покровское управление полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили воронку от взрыва и обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливают. Тракторист остался целым.

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