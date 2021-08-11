Донбасс. Главное за день: на фронте ухудшение, возле Бахмута пожар

Коротко о главных событиях 11 августа, которые важны для украинского востока.

Мирный житель погиб от обстрела Новоселовки-2

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Из-за обстрела боевиков в поселке повреждены минимум три дома и одна хозпостройка. В населенном пункте пропало электричество и мобильная связь.

Обострение на фронте

Шестнадцать раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 10 августа. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 5 нарушений. Один военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что ситуация с коронавирусом сейчас контролируемая. При эирм специалисты фиксируют первые тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом.

Центр массовой вакцинации открыли в Доброполье

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Центр заработал на базе спортивного комплекса на ул. Независимости, 22. Центр вакцинации работает с 9 до 15, в воскресенье с 9 до 14 часов.

И еще в регионе

На свалке вблизи Бахмута ночью произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области. По данным ведомства, горел мусор на площади 150 кв. м. В настоящее время полигон действующий. Общая площадь свалки составляет 30 гектар. Пожар локализован. Тушение осложнено плотным залеганием мусора, невозможностью подъезда техники и доступа спасателей к отдельным участкам.

В четверг, 12 августа, на юге и востоке Украины ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Кроме того, в восточных областях в ближайшие дни будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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