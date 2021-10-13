Донбасс. Главное за день: ВСУ задержали боевика, деньги пенсионеров-переселенцев остануться на счетах

Коротко о главных событиях 13 октября, которые важны для украинского востока

Ограничение работы КПВВ «Станица Луганская» не связано с борьбой против COVID, считают правозащитники

Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа». По данным правозащитников, в первую очередь ограничение работы КПВВ связано с упразднением так называемой «границы» между ОРЛО и ОРДО. Жители с подконтрольной группировке «ДНР» территории стали ездить в Луганск для перехода через КПВВ «Станица Луганская», чтобы не ехать в свободную Украину через Россию. По данным организации, кремлевские кураторы настояли, чтобы все было приведено к общему порядку, «проезд из ОРДЛО в Украину через Россию».

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 12 октября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 нарушения. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

ВСУ задержали члена группировки «ДНР»

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. По данным делегации, группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Оперативная група ВСУ задержала гражданина России Косяка Андрея Валентиновича. У него было оружие и боеприпасы.

Средства пенсионеров из ОРДЛО остаются на их банковских счетах

До тех пор, пока пенсионеры не смогут пересечь КПВВ и переоформить новые карты. Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский. Напомним, с 1 января «Ощадбанк» прекратит продлевать действие просроченных банковских карточек для переселенцев.

Донетчина пока останется в «оранжевой» зоне эпидопасности

Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. Глава Донетчины отметил, что медицинская система области пока еще имеет запас прочности для развертывания новых коек и ситуация в настоящее время полностью контролируется. Кириленко также призвал жителей области соблюдать правила личной безопасности и делать прививки от коронавируса.

На Донетчине начался отопительный сезон

По данным областной администрации, тарифы для населения останутся на уровне тарифов прошлогоднего отопительного сезона. Цена на газ для населения установлена на уровне 7 гривен 42 копеек.

Военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины состоится завтра в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Шествием в сопровождении военной техники пройдут бойцы всех воинских частей, которые защищают Луганщину. Начало в 10:00 на площади Победы.

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