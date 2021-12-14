Донбасс. Главное за день: Россия не соглашается на перемирие, источник загрязнения воды на Донетчине нашли

Коротко о главных событиях 14 декабря, которые важны для украинского востока

Россия не соглашается на «рождественское» перемирие на Донбассе – участница ТКГ

Об этом заявила участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире «Украина 24». По ее словам, на заседании ТКГ 8 декабря, переговорщики были готовы подписать документ о прекращении огня в рождественский и новогодний период. Россия не согласилась, хотя документ был подготовлен. По словам Татьяны Ивановой, Россия выдвигает политические требования – признание субъектности группировок «ДНР» и «ЛНР».

Ситуация на фронте

Два раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 13 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Попасной и Катериновки. Сегодня – 3 нарушения в районе Новолуганского, Новотошковского и Авдеевки. Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали.

Воду из-под крана в Донецкой области не рекомендуется использовать для приготовления пищи

Об этом сообщил начальник отдела департамента по вопросам гражданской защиты обладминистрации Сергей Гончаров. По его словам, источником загрязнения реки Северский Донец являются неустановленные стоки на территории Харьковской области. На Донетчине источников загрязнения не выявлено. Гончаров отметил, что для бытовых нужд воду использовать можно. То есть угрозы для жизни людей она не представляет. Напомним, что Северский Донец снабжает водой всю Донецкую область. Несколько недель назад жители области начали жаловаться на неприятный запах воды из-под крана.

ДТП на Луганщине

Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай. По ее словам, двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказали помощь на месте происшествия. ДТП произошло возле села Орехово Старобельского района. По предварительной информации водитель не учел гололедицу и выехал на обочину, из-за чего маршрутка перевернулась.

COVID-19 в регионе

7 283 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 541 человек заболел ковидом, 26 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 144 случая заражения, 10 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 4 человека умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 608 заболевших и 48 умерших.

«​Укрзалізниця»​ запустила поезд Мариуполь – Рахов

Это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Маршрут протяженностью 1806 км соединяет 7 областей. Он проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров, Ворохту, Ясиню и Квасы. В составе поезда 10 новых вагонов.

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