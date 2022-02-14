Донбасс. Главное за день: Зеленский пригласил Байдена в Украину, МИД Греции отреагировал на инцидент в Гранитном

Коротко о главных событиях 14 февраля, которые важны для украинского востока

Владимир Зеленский пригласил Джозефа Байдена посетить Украину

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. В ходе телефонного разговора двух президентов Зеленский заявил, что визит Байдена послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации ситуации. Кроме того, лидеры обсудили санкции против России в случае эскалации ситуации. За последние недели ряд западных стран предложили своим дипломатам в Украине, в том числе второстепенному персоналу, покинуть страну с целью безопасности на фоне возможных угроз, связанных с концентрацией российских войск на границе с Украиной.

Украина созывает внеплановую встречу со странами – участниками ОБСЕ

Планируется обсудить усиление и перемещения войск России вдоль границы Украины и в Крыму. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter. По его словам, Россия не предоставила разъяснений относительно резкого наращивания своей боевой техники и живой силы вдоль границ Украины. Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля.

Госдума РФ 15 февраля рассмотрит вопрос об обращении к президенту Путину о признании группировок «ЛДНР»

Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. Авторами первого постановления являются депутаты от Компартии РФ. Оно предполагает незамедлительно после принятия решения обратиться к президенту. Второе постановление, которое внесли депутаты «Единой России», в случае принятия будет сначала направлено в МИД России для изучения на предмет соблюдения международных договоренностей, включая Минские соглашения.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 13 февраля. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Катериновки, Водяного, Марьинки. Сегодня на Донбассе – 3 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований: Трехизбенки и Марьинки. Один украинский военный получил ранения. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Александровки, Коминтерново и Ленинского.

Третий год в плену группировки «ДНР» правозащитница Людмила Гусейнова – омбудсман

Об этом напомнила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в 2014 году Людмила Гусейнова инициировала движение защиты прав детей, оказавшихся на линии фронта. В октябре 2019 группировка «ДНР» задержала Гусейнову. Ее обвинили в «шпионаже». В результате незаконного удержания у женщины осложнились хронический панкреатит и гипертония. Никакая медицинская помощь ей не предоставляется, сообщила омбудсман. Людмила Денисова обратилась к ОБСЕ и Красному Кресту с просьбой посетить Люмилу Гусейнову и содействовать ее немедленному освобождению.

МИД Греции заявил о гибели на Донбассе двух этнических греков и ранениях еще двух человек

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Гранитное. Об этом сообщает пресс-служба греческого МИДа. По данным ведомства, ответственность за убийства несут трое солдат вооруженных сил Украины, которые вступили в конфликт с экспатриантами. При этом в ведомстве заявили, что глава МИД Греции Никос Дендиас попросил провести телефонный разговор с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить необходимость защиты греческой общины в Украине. Стрельба в кафе в Гранитном произошла в ночь на 13 февраля. По данным специализированной прокуратуры, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего они начали стрелять.

COVID-19 в регионе

16 993 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 737 человек заболели ковидом, 5 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 245 новых случаев заражений. 0 – летальных. В отдельных районах Луганской и Донецкой областей о новых случаях заражений не сообщали.

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