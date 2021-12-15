Донбасс. Главное за день: Валерию Матюшенко нужна экстренная помощь, в городах Донетчины возрастут тарифы на воду

Коротко о главных событиях 15 декабря, которые важны для украинского востока

Состояние здоровья Валерия Матюшенко – критическое – Денисова

Мужчина нуждается в срочном оперативном вмешательстве, иначе может умереть. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, четыре года Матюшенко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН. Напомним, Валерий Матюшенко находится в плену группировки «ДНР» с июля 2017 года. Всего в плену на подконтрольных группировкам «ЛДНР» территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время насчитывается 300 украинских пленных, в том числе 40 военнослужащих.

Ситуация на фронте

Семь раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 14 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Новотошковского, Авдеевки, Гранитного, Старогнатовки, Новомихайловки и Водяного. Один украинский военный получил ранения. Сегодня – 3 нарушения в районе Первомайского, Луганского, Песок. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах села Байрак со стороны ВСУ.

Два жилых дома в Травневом на Донетчине повреждены в результате обстрелов

Инцидент произошел 14 декабря. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска». По словам социального работника миссии, в одном доме разбита шиферная кровля, а во втором, по соседству, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено окно. Напомним, Травневое – поселок с ограниченным доступом, который расположен на линии разграничения. В населенном пункте в настоящее время проживает 66 человек, большинство из которых пенсионеры и переселенцы.

Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года

Соответствующие изменения в постановление приняли во время заседания правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что продление карантина означает, что все правила доступа в общественные места по COVID-сертификатам, ношение масок и соблюдение дистанции остаются в силе. Денис Шмыгаль отметил, что уже пять недель подряд в Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества регистрируемых случаев COVID-19.

COVID-19 в регионе

8 109 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 425 человек заболели ковидом, 26 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 154 случая заражения, 10 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 47 человек заболели и 4 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 453 заболевших и 16 умерших.

Тарифы на воду возрастут в 4-х городах Донетчины

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведения изменятся в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе с 1 января. Соответствующий проект постановления одобрила НКРЭКУ, передает Остров. Больше всего подорожает вода в Бахмуте – до 41 грн/куб. м. Нынешний тариф составляет 33 грн. Меньше всего вырастет цена в Мариуполе – почти до 29 грн/куб. м. На изменение тарифов повлиял рост цен на электроэнергию и реагенты. Также увеличились расходы на текущие ремонты сетей.

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