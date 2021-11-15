Донбасс. Главное за день: Россия будет покупать товары из ОРДЛО, Кабмин увеличит субсидии людям у линии разграничения

Коротко о главных событиях 15 ноября, которые важны для украинского востока

Количество украинских пленных в ОРДЛО увеличилось на 70 человек с начала «перемирия» на Донбассе

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью телеканалу «Дом». По ее словам, на данный момент в ОРДЛО 301 гражданин Украины незаконно «осужден» и содержится в местах несвободы – это пленные, а также осужденные за «шпионаж». Но сколько на самом деле украинцев незаконно удерживают там, неизвестно.

Ситуация на фронте

Девятнадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 14 ноября. Один украинский военный был ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Чермалыка, Орехово-Донецкого, Катериновки (в Луганской области), Новолуганского, Золотого-4, Крымского, Новоалександровки, Пивденного. Ранен санитар-водитель. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Таврического, Березовского, Молодежного, Золотого-5, Анновки, Сокольников, Калиново, Калиново-Борщеватого со стороны ВСУ.

Президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ОРДЛО

Документ опубликован на официальном портале правовой информации России. Владимир Путин, в частности, поручил правительству принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в ОРДЛО. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. В документе отмечается, что решение было принято «в целях оказания гуманитарной поддержки населению ОРДЛО и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни на этих территория в результате экономической блокады и пандемии коронавируса».

Кабмин одобрил увеличение субсидий в отопительный сезон для людей живущих у линии разграничения

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она напомнила, что местные жители на линии столкновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. По словам Верещук, около 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2500 гривен.

COVID-19 в регионе

10 802 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 542 человека заболели ковидом, 1 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине – 49 человек заболели. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 17 человек умерли от осложнений ковид. О новых случаях заболевания за прошедшие сутки в ОРЛО не сообщали. В ОРДО – нет данных за сутки 14 ноября.

Россия не готова содействовать Украине в отправке вакцин против коронавируса в ОРДЛО

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам власти Украины должны сами предложить «руководству Донбасса» направить вакцины в регион. Напомним, в начале октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова направить гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса, однако непонятно, с кем решать этот вопрос, так как самостоятельных фигур в ОРДЛО нет. Украина и страны Запада считают Россию ответственной за конфликт на Донбассе. Они неоднократно отмечали, что группировки «ДНР» и «ЛНР» подконтрольны России. Сама Россия это отрицает.

Луганская и Херсонская области скоро могут выйти из «красной» зоны карантина

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в этих областях улучшается эпидситуация. Переход в «желтую» зону станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.

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