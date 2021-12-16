Донбасс. Главное за день: Россия подтвердила свое присутсвие в ОРДЛО, Рада приняла закон о поддержке пленных

Коротко о главных событиях 16 декабря, которые важны для украинского востока

Ростовский суд раскрыл информацию о поставках продовольствия российским военным на Донбассе

В решении суда указано, что российским военным в ОРДЛО один раз в две недели, отправляли более тысячи тонн еды из Ростовской области. Поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 годах. Приговор суда был вынесен в ноябре этого года в уголовном деле по поводу коррупции. Его текст находится в распоряжении русской службы Радио Свобода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тезис в решении суда о поставках продовольствия российским военным в ОРДЛО – ошибкой. Само решение позже было удалено с сайта суда. Напомним, что вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке незаконных вооруженных формирований. В Кремле это отрицают.

Ситуация на фронте

Девять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 15 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Первомайского, Луганского, Шумов, Песок, Причепиловки, Водяного и Пивденного. Сегодня – 4 нарушения в районе Новолуганского, Песок, Золотого-4, Травневого. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Старомихайловки и Ленинского со стороны ВСУ.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о поддержке пленных и членов их семей

Закон будет устанавливать факт лишения личной свободы в результате «вооруженной агрессии против Украины». В частности, предусматривается что принимать такие решения будет специальная комиссия, которую создадут при министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий. Документ предусматривает: создание «Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы»; выплаты ежегодной и единовременной денежной помощи пленным, а также членам их семей; на законодательном уровне будет закреплена медицинская и реабилитационная, в том числе психологическая, помощь пленным после их освобождения; после освобождения пленные будут иметь первоочередное право на жилье для временного проживания.

Луганский литейно-механический завод перешел под управление компании «ЮГМК», россиянина Евгения Юрченко

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ЛНР». Напомним, ЛМЗ специализируется на производстве отливок из серого и высокопрочного чугуна, а также из углеродистых и легированных сталей. По словам Юрченко, продукция предприятия востребована в России. Напомним также, 11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене инвестора на крупных промышленных предприятиях, которыми ранее управляла компания «Внешторгсервис» украинского олигарха Сергея Курченко. Теперь предприятия курирует россиянин Евгений Юрченко.

COVID-19 в регионе

9 590 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 473 человека заболели ковидом, 17 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 83 новых случая заражения, 11 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 42 человека заболели и 2 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 393 заболевших и 23 умерших.

Еще в регионе

В Луганской области завершили ремонт дороги от Лисичанска до Бахмута . Она входит в состав трассы «Танюшевка – Старобельск – Бахмут». Об этом сообщает «Укравтодор». Трасса имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области.

. Она входит в состав трассы «Танюшевка – Старобельск – Бахмут». Об этом сообщает «Укравтодор». Трасса имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области. Между Попасной и Харьковом с 19 декабря начнет курсировать новый «Слобожанский экспресс». Об этом сообщает Луганская областная администрация. Поезд будет выезжать ежедневно, кроме среды из Харькова и кроме четверга из Попасной. Поезд состоит из трех комфортабельных вагонов на 170 мест.

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