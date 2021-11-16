Донбасс. Главное за день: МИД Украины направил РФ ноту из-за товаров из ОРДЛО, в Станице открыли «Дія Центр»

Коротко о главных событиях 16 ноября, которые важны для украинского востока

МИД Украины отреагировал на указ президента России Путина о товарах из ОРДЛО

Такие действия в министерстве расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права. Министерству иностранных дел России передали соответствующую ноту протеста. Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым приравнял товары из ОРДЛО к российским. Документ также содержит поручение правительству упростить их допуск на рынок России и к госзакупкам.

ЕСПЧ на два месяца отсрочил начало рассмотрения дела Украины и Нидерландов против России по Донбассу

Об этом говорится в сообщении суда. Первое слушание по делу должно было состояться 24 ноября, но теперь оно перенесено на 26 января. Напомним, этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на подконтрольной российским гибридным силам части Донбасса. По объему доказательств и количеству нарушений это самое масштабное дело, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

Украинские военные обезвредили российский беспилотник, пересекший линию разграничения

Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. По этим данным, перехваченый беспилотник, «Орлан 10» производит российский «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге. Комплекс стоит исключительно на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации.

Ситуация на фронте

Шесть раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 15 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Золотого-4, Светлодарска, Новозвановки, Талаковки, Попасной. Сегодня – 9 нарушений в районе Марьинки, Причепиловки, Новотошковского, Травневого, Новоалександровки, Новозвановки. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Калиновки и Золотого-5 со стороны ВСУ.

В Рубежном убит полицейский

Пресс-служба ведомства сообщает: тело правоохранителя со следами насильственной смерти нашли на территории административного здания. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует. В городе объявлена полицейская операция – ищут подозреваемых.

COVID-19 в регионе

16 308 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 736 человек заболели ковидом, 102 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 337 случаев заражения, 25 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 42 человека умерли от осложнений ковид. О новых случаях заболевания за прошедшие сутки в ОРЛО не сообщали. В ОРДО – 1011 заболевших, 63 умерших (в период с 13 по 15 ноября).

В Станице Луганской открыли «Дія Центр»

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает, что это первый такой центр на Донбассе и шестой в Украине. В «Дія центре» доступно 260 услуг, позже их количество увеличится до 400. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, теперь у местных жителей есть единственное окно, где можно получить услуги быстро и качественно.

Держмолодьжитло 17 ноября проведет новый отбор учасников программы «Ипотека под 3%»

Как сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, планируется отобрать 100 победителей из числа зарегистрированных кандидатов. Заявление на участие можно подать через портал «Дія». Список победителей отбора опубликуют на официальном сайте Держмолодьжитла. Начало отбора в 13:00.

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