Донбасс. Главное за день: появился законопроект о переходном периоде и деньги на зарплаты шахтерам

Коротко о главных событиях 17 августа, которые важны для украинского востока.

Законопроект о госполитике переходного периода в ОРДЛО и Крыму опубликовали на сайте Верховной Рады.

Документ предлагает унифицировать подходы в отношении оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Крыма, упорядочивает терминологию. Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды. Подробности читайте здесь.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 16 августа. Один украинский военный погиб в ходе обстрелов. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 5 обстрелов. Один украинский военный ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Янукович обратился к украинцам

Текст его обращения опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир. Янукович повторил тезисы президента России Путина о том, что «Украину превращают в Антироссию». Напомню, в январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и развязывании агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. Кроме того, в отношении экс-президента открыто около 10 уголовных производств.

Шахтерам перечислили деньги на зарплаты

Госказначейство перечислило более 650 миллионов гривен для выплаты заработной платы шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Деньги получат рабочие госпредприятий «Львовуголь», «Волыньуголь», «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь», «Торецкуголь», «Селидовуголь», «Мирноградуголь», «Шахта им. М. С. Сургая», «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1», «Угольной компании «Краснолиманская».

В Славянске закрыли кожвен диспансер

Учреждение было обособленным структурным подразделением областного кожвен диспансера Краматорска, сообщает сайт города 6262. По словам бывшего главврача диспансера Людмилы Заболотной, больница прекратила свою деятельность из-за реформирования. Заболотная отметила, что из-за закрытия диспансера в трудной ситуации оказались люди, которые обслуживались там либо состояли на учете.

Власти Мариуполя закроют предприятия и рынки, если персонал не вакцинируется против COVID.

Об этом сообщил замгородского головы Сергей Орлов на встрече с предпринимателями города. По словам директора департамента здравоохранения горсовета Андрея Ремпеля, муниципалитет готов организовать выездные бригады врачей на предприятия, чтобы провести вакцинацию работников на месте.

И еще в регионе

Образовательные центры «Крым – Украина» и «Донбасс – Украина» будут работать до 24 сентября. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По состоянию на сегодня на горячую линию по вопросам образования для жителей временно оккупированных территорий поступило более тысячи обращений.

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