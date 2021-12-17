Донбасс. Главное за день: СБУ задержала более тысячи участников группировок «ЛДНР», в Мирнограде бастуют шахтеры

Коротко о главных событиях 17 декабря, которые важны для украинского востока

СБУ установила личности 1387 участников группировок «ЛНР» и «ДНР» и более тысячи из них задержала

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным СБУ, с 2014 года также разоблачили и задержали 133 агента иностранных спецслужб, прекратили деятельность шести террористических групп, ликвидировали более 200 схронов с оружием. Также по материалам СБУ начали более 7 тысяч уголовных производств по преступлениям против госбезопасности Украины, уже почти 700 приговоров суда вступили в силу.

МИД России опубликовал проект договора с НАТО и США о «гарантиях безопасности»

Одним из главных пунктов этого проекта является отказ США от поддержки дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс стран, входивших в СССР, в том числе Украины. Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО. Госдепартамент США пока публично не комментировал эти требования России. Союзники НАТО не исключали возможности обсуждать гарантии, которые требует Путин, однако и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные представители Запада неоднократно говорили о том, что Россия не имеет права вето на расширение альянса.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 16 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Песков, Золотого-4, Травневого и Павлополя. Один украинский военный погиб, один получил ранения. Сегодня – 2 нарушения в районе Новотошковского и Травневого. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Веселого со стороны ВСУ.

Делегация международного агентства по атомной энергии провела инспекцию в Донецке и Луганске

Об этом сообщила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Виктория Страхова. По ее словам, проведение таких инспекций обязанность Украины согласно соглашению с МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия. По ее словам, попытки организовать этот визит длились три года. Напомним, представители украинской делегации в ТКГ неоднократно заявляли об угрозе радиоактивной катастрофы на Донбассе из-за шахты «Юнком», где в 1979 году произвели ядерный взрыв. В апреле 2018 года группировка «ДНР» прекратила водоотлив и перевела шахту в «мокрую» консервацию, затопив ее.

Подземную забастовку из-за невыплаты заработной платы объявили горняки госшахты в Мирнограде

Об этом сообщает Покровско-Мирноградская территориальная организация. Так, на шахте «Капитальная» 14 горняков спустились в шахту, но отказались приступать к работе. Шахтеры требуют погасить задолженность по заработной плате в полном объеме. Напомним, в состав ГП «Мирноградуголь» входит три шахты. Общий зарплатный долг предприятия перед горняками составляет более 152 миллионов гривен.

COVID-19 в регионе

8 899 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 564 человека заболели ковидом, 27 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 93 новых случая заражения, 18 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 34 человека заболели и 4 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 330 заболевших и 60 умерших.

Госфонд «Держмолодьжитло» провел 4-й отбор победителей для получения ипотеки для переселенцев под 3%

Список победителей отбора и запись отбора размещена на сайте и YouTube-канале госфонда. По результатам проведенного отбора региональные управления «Держмолодьжитла» сообщат победителям, какие документы следует предоставить. Программа реализуется за счет 25 млн евро от немецкого государственного банка развития.

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