Донбасс. Главное за день: Шон Пенн на Приазовье, в Горловке частично заработал «Стирол»

Коротко о главных событиях 18 ноября, которые важны для украинского востока

Кинорежиссер и актер Шон Пенн пообщался с украинскими военными на Донбассе

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. В сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух Оскаров планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел – рассказать широкой публике о событиях в стране. Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог посетив один из населенных пунктов Приазовья.

Ситуация на фронте

Четырнадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 17 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Невельского, Новоалександровки, Золотого-4, Кряковки, Причепиловки, Крымского, Марьинки, Лебединского, Шумов. Пятеро украинских военный получили рания и травмы. Сегодня – 4 нарушения в районе Нью-Йорка, Марьинки, Каменки. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Верхнеторецкого, Лозового, поселка шахты «Трудовская», Красного Лимана, Калиново-Борщеватого, Первомайска, Фрунзе, Сокольников.

Владимир Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников разведывательных и спецслужб России

Об этом говорится в указе президента. В списке помимо россиян, есть 5 граждан Украины – все они зарегистрированы на неподконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, санкции ввели против Романа Гордидана – бывшего замначальника отдела управления СБУ в Луганской области, Олега Лондарева – экс-сотрудника Стахановского управления СБУ (перешел на службу в так называемое «МГБ ЛНР»), бывшего сотрудника СБУ из Алчевска Игоря Зубкова и других.

Руководителя одной из шахт ГП «Волыньуголь» подозревают в финансировании группировки «ЛНР»

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным спецслужбы, чиновник наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, в период с 2018 до 2019 годы он уплатил почти 100 тысяч гривен «налогов» в бюджет незаконных формирований. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Группировка «ДНР» запустила два цеха на заводе «Стирол» в Горловке

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По словам «директора» предприятия Василия Агаркова, возобновили работу цеха лакокрасочной продукции и производства изделий из полимеров. В них работают 25 человек. Напомним, до начала вооруженного конфликта в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе. Завод принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, но фактически контроль над ним осуществляет группировка «ДНР».

COVID-19 в регионе

20 591 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1203 человека заболели ковидом, 52 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 330 случаев заражения, 14 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 84 человека заболели и 13 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1207 заболевших, 59 умерших.

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