Коротко о главных событиях 19 ноября, которые важны для украинского востока

СБУ задержала боевика, который вероятно участвовал в захвате Луганского аеропорта

По данным спецслужбы, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой группы в «бригаде спецназначения «Одесса» «МГБ ЛНР». Из-за конфликта с другими главарями боевиков, задержанный оставил их ряды и длительное время скрывался на территории России.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 18 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Марьинки, Нью-Йорка, Пивденного, Каменки. Сегодня – 10 нарушений в районе Марьинки, Лопаскино, Причепиловки, Новомихайловки, Катериновки, Песок, Авдеевки. Один украинский военный погиб. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах поселка шахты «Трудовская» и Васильевки.

Глава ОБСЕ Анн Линде заявила о важности допуска наблюдателей во все районы Донбасса

Включая районы, неподконтрольные правительству Украины. Об этом Анн Линде заявила на брифинге с главой МИД России Сергеем Лавровым после переговоров в Москве. В свою очередь Лавров считает, что миссия «должна напрямую работать с Донецком и Луганском». Напомним, что ОБСЕ регулярно сталкивается с запретом доступа в определенные районы на Донбассе. В отчетах миссии говорится о том, что чаще всего работе наблюдателей препятствуют российские гибридные силы.

COVID-19 в регионе

20 050 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1057 человек заболели ковидом, 59 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 278 случаев заражения, 13 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 68 человека заболели и 18 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1007 заболевших, 70 умерших.

В Мариуполе открылись два центра вакцинации для людей старше 60 лет

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Пункты открылись в Центральном и Левобережном районах города на базе териториальных центров социального обслуживания населения. Пункты расположены по адресу: бульвар Меотиды, 20а. Время работы: понедельник, среда и пятница с 11:00 до 13:00; проспект Мира, 80. Время работы – по будням с 09:00 до 11:00;

Количество жителей Донетчины сократилось с начала года на 26,5 тысяч человек

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным главного управления статистики в области, по состоянию на 1 октября в регионе проживает более 4 миллионов 73 тысяч человек. При этом количество умерших в области остается существенно выше количества родившихся. Данные без учета неподконтрольной Киеву территории Донецкой области.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу.