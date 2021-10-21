Донбасс. Главное за день: Российских дипломатов пустят к Косяку, на Донетчине новые блокпосты

Коротко о главных событиях 21 октября, которые важны для украинского востока

Российским дипломатам предоставят доступ к задержанному Андрею Косяку

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Министр также отметил, что заявления российского МИДа по Косяку являются очередными доказательствами того, что Россия является единственной стороной конфликта. Напомним, члена группировки «ЛНР» Андрея Косяка задержали 13 октября вблизи Золотого в Луганской области. В МИД России назвали задержание Косяка «провокацией».

Ситуация на фронте

Четырнадцать раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 20 октября. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 2 обстрела. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

В Донецке частично разблокировали работу ОБСЕ

Об этом сообщила генсек ОБСЕ Хельга Шмид в Twitter. Она поприветствовала снятие некоторых ограничений свободы перемещения наблюдателей. Шмид также подчеркнула, что неограниченный доступ миссии ОБСЕ очень важен для выполнения ее мандата на неподконтрольных Киеву территориях Донетчины и Луганщины.

На Донетчине заработали блок-посты, для проверки COVID-сертификатов

Об этом сообщил начальник Краматорского районного управления полиции Станислав Загурский, передает «Остров». По его словам, если у пассажиров, которые пересекают блокпост, нет COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста, то представителям компании-перевозчика придется заплатить штраф в 17 тысяч гривен. Кроме того, на автостанциях и ж/д вокзалах Донетчины, рейдовые группы полицейских и сотрудники Укртрансбезопасности проводят проверки. Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине ввели новые правила пассажирских перевозок. Они распространяются на «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны карантина. Донетчина с 18 октября находится в «красной» зоне.

Статистика по заболеваемости COVID-19 в регионе

22 415 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за сутки 20 октября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1058 человек заболели, 68 – умерло от осложнений болезни. На Луганщине – 819 новых случаев заражения, 20 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки 253 человека заболели, 42 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 921 заболевший и 46 умерших.

Центр вакцинации против COVID-19 в Покровске теперь работает ежедневно

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Решение приняли в связи с увеличением количества обращений местных жителей за прививками против COVID-19. Центр вакцинации расположен во Дворце культуры ШУ «Покровское» на пл. Шибанкова, 1. Получить прививку от без предварительной записи можно каждый день с 09:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, а также мобильный телефон.

Ипотека для переселенцев под 3%

Очередной отбор претендентов на покупку жилья по программе состоится 22 октября. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин. Начало отбора в 13:00. Напомним, что Госфонд содействия молодежному жилищному строительству провел уже два отбора победителей из числа переселенцев на получение кредита. Проект реализует правительство Украины при поддержке правительства Германии. Процедура осуществляется путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел.

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