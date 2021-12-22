Донбасс. Главное за день: Украина и США опровергли заявление Шойгу, на Донетчине развернули пункты обогрева

Коротко о главных событиях 22 декабря, которые важны для украинского востока

МИД Украины опроверг заявления главы минобороны России Сергея Шойгу

Он заявил о том, что в зоне конфликта на Донбассе якобы находятся 130 бойцов какой-то американской частной военной компании по подготовке провокаций «с химическими компонентами». Доказательств в подтверждение своих слов он не привел. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это массированной российской дезинформацией. Представитель Минобороны США Джон Кирби назвал «совершенно ложными» заявления министра обороны России Шойгу, а представитель Госдепартамента США Нед Прайс добавил, что ответственной за эскалацию напряженности является Россия.

Нидерландская прокуратура просит суд назначить пожизненное заключение для четырех обвиняемых по делу MH17

Это бывший командующий поддерживаемой Россией группировкой «ДНР» и бывший офицер ФСБ РФ Игорь Гиркин и трое его бывших подчиненных – два гражданина России и один Украины – Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Накануне в суде прокуратура предоставила доказательства вины обвиняемых. Сторона обвинения исходит из того, что обвиняемые, очевидно, собирались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский «Боинг». Однако это не меняет сути обвинений, в том числе в умышленном убийстве 298 человек, находившихся на борту «Боинга». Обвиняемые свою вину отрицают. Подробнее – здесь.

Ситуация на фронте

Три раза российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 21 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районе Широкино и Марьинки. Один украинский военный получил ранения. Сегодня – нет нарушений. Группировки «ДНР» и «ЛНР» обвинили ВСУ обстрелах поселка Александровка.

Сергей Курис, незаконно удерживаемый в Донецке, находится в тяжелом физическом и моральном состоянии

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, мужчина находится в незаконном заключении группировки «ДНР» с сентября 2019 года. По словам Денисовой, в СИЗО-5 Донецка Сергея пытали. Мужчину обвинили в якобы «шпионаже». В настоящее время он находится в камере карцерного типа в подвальном помещении. При этом незаконные вооруженные формирования опровергают факт содержания Сергея Куриса.

COVID-19 в регионе

6 363 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 362 человека заболели ковидом, 8 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 77 новых случаев заражений. 6 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «Минздрава ЛНР» 34 человека заболели и 5 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 52 заболевших и 81 умерший.

В Донецкой области развернули почти 300 пунктов обогрева

Об этом сообщили в областной администрации. По данным ведомства, при экстремальном понижении температуры воздуха все пункты обогрева перейдут на круглосуточный режим работы. В отдельных пунктах обогрева можно получить помощь и горячие напитки. При необходимости работники указанных пунктов обогрева вызовут медицинскую помощь. Кроме того, для бездомных в большинстве центров есть банки теплой одежды, обуви и других средств для оказания экстренной помощи.

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