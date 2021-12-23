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Донбас

Донбасс. Главное за день: ТКГ не удалось договориться об открытии КПВВ, у Донецкой области появился логотип

Группировки «ДНР» и «ЛНР» требуют от Украины признания российских вакцин против коронавируса и медицинских документов

Коротко о главных событиях 23 декабря, которые важны для украинского востока

Правительство продлило до 2023 года запрет на ввоз в Украину российских товаров

Соответствующее постановление украинское правительство поддержало сегодня на заседании. Среди запрещенных для импорта товаров – мясо, рыба, молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары и прочее. Торговые контрмеры Украины являются ответом на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования не нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 22 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня3 нарушения. Обстрелы фиксировали в районе Шумов, Золотого-4. Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле поселка Александровка, в ходе которого был ранен местный житель. В группировке «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

ТКГ не удалось договориться об открытии КПВВ на Донбассе на праздники

Приглашенные Россией на заседание представители группировок «ДНР» и «ЛНР» требуют от Украины признания российских вакцин против коронавируса и медицинских документов с печатями группировок. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в коментарии «Новостям Донбасса». Украинская сторона от такого предложения отказалась. Арестович напомнил, что Украина со своей стороны открыла все КПВВ на Донбассе еще в ноябре 2020 года и с тех пор они открыты ежедневно с утра до вечера.

COVID-19 в регионе

7 312 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области 531 человек заболел ковидом, 13 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине59 новых случаев заражений. 6 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «Минздрава ЛНР» 27 человека заболели и 4 умерли от осложнений ковид. В ОРДО 360 заболевших и 64 умерших.

Горняки ГП «Мирноградуголь» подписали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием погасить задолженность по заработной плате

Депутаты Мирноградского горсовета поддержали обращение шахтеров в ходе сессии, – сообщает пресс-служба горсовета. По словам председателя местной организации Независимого профсоюза горняков Александра Абрамова кроме зарплатного долга и социального напряжения, есть проблемы с транспортом, в банях нет горячей воды, остро стоит вопрос с обеспечением горняков самоспасателями, средствами индивидуальной защиты первой необходимости. Бастующие горняки предупреждают, что акции продлятся до тех пор, пока им не вернут все заработанные деньги.

В Донецкой области появился официальный логотип

Об этом сообщает Центр общественного контроля «Дій-Краматорськ». Логотипом области стал стебель ковыля, который под воздействием ветра сплёлся в форме, напоминающей латинскую букву D. Слоган области: «Пространство возможностей». По словам руководителя департамента инвестиционной политики Оксаны Головко, ковыль – это символ степи, который объединяет все уголки Донецкой области.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу.

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