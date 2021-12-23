Донбасс. Главное за день: ТКГ не удалось договориться об открытии КПВВ, у Донецкой области появился логотип

Коротко о главных событиях 23 декабря, которые важны для украинского востока

Правительство продлило до 2023 года запрет на ввоз в Украину российских товаров

Соответствующее постановление украинское правительство поддержало сегодня на заседании. Среди запрещенных для импорта товаров – мясо, рыба, молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары и прочее. Торговые контрмеры Украины являются ответом на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров.

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования не нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 22 декабря. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 нарушения. Обстрелы фиксировали в районе Шумов, Золотого-4. Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле поселка Александровка, в ходе которого был ранен местный житель. В группировке «ЛНР» об обстрелах не сообщали.

ТКГ не удалось договориться об открытии КПВВ на Донбассе на праздники

Приглашенные Россией на заседание представители группировок «ДНР» и «ЛНР» требуют от Украины признания российских вакцин против коронавируса и медицинских документов с печатями группировок. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в коментарии «Новостям Донбасса». Украинская сторона от такого предложения отказалась. Арестович напомнил, что Украина со своей стороны открыла все КПВВ на Донбассе еще в ноябре 2020 года и с тех пор они открыты ежедневно с утра до вечера.

COVID-19 в регионе

7 312 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 531 человек заболел ковидом, 13 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 59 новых случаев заражений. 6 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «Минздрава ЛНР» 27 человека заболели и 4 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 360 заболевших и 64 умерших.

Горняки ГП «Мирноградуголь» подписали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием погасить задолженность по заработной плате

Депутаты Мирноградского горсовета поддержали обращение шахтеров в ходе сессии, – сообщает пресс-служба горсовета. По словам председателя местной организации Независимого профсоюза горняков Александра Абрамова кроме зарплатного долга и социального напряжения, есть проблемы с транспортом, в банях нет горячей воды, остро стоит вопрос с обеспечением горняков самоспасателями, средствами индивидуальной защиты первой необходимости. Бастующие горняки предупреждают, что акции продлятся до тех пор, пока им не вернут все заработанные деньги.

В Донецкой области появился официальный логотип

Об этом сообщает Центр общественного контроля «Дій-Краматорськ». Логотипом области стал стебель ковыля, который под воздействием ветра сплёлся в форме, напоминающей латинскую букву D. Слоган области: «Пространство возможностей». По словам руководителя департамента инвестиционной политики Оксаны Головко, ковыль – это символ степи, который объединяет все уголки Донецкой области.

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