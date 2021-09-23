Донбасс. Главное за день: гражданских жертв больше, МАГАТЭ приедет на Юнком

Коротко о главных событиях 23 сентября, которые важны для украинского востока

Количество жертв среди гражданских из-за войны на Донбассе за полгода выросло на 51%

Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. По ее данным, с февраля по август ООН зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения – 15 погибших и 47 раненых. Богнер отметила что, эта тенденция продолжается.

Украина передала в ОРДЛО останки Анатолия Мялкина

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Согласно данным сайта «Миротворец», Анатолий Мялкин является уроженцем Николаевской области, но проживал в Донецке. В 2014 году принимал участие в боях на Донбассе в составе российских гибридных сил.

Ситуация на фронте

Двенадцать раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 22 сентября. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 1 обстрел. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Инспекторы МАГАТЕ приедут в ОРДЛО до конца года

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии «УНН». По его словам, пока идет переговорный процесс. Напомним что, в начале февраля, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что неподконтрольная Киеву часть Донбасса находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов. Это связано с тем, что на шахте «Юнком», в которой проводили ядерный взрыв – не откачивают воду. Кроме шахты на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должен проверить МАГАТЭ.

В Украине ввели «желтый» уровень карантинных ограничений

Такое решение Госкомиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Это означает ужесточение карантинных ограничений, но определенные послабления получат вакцинированные люди.

И еще в регионе

В Новоайдаре полицейские задержали пенсионера, который ходил по поселку с гранатой и намеревался покончить с собой. Об этом сообщает полиция Луганской области. Правоохранители обнаружили мужчину возле одного из детских садов города. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

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