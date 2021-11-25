Донбасс. Главное за день: в Донецк завезли «Спутник», Луганщина остается в красной зоне

Коротко о главных событиях 25 ноября, которые важны для украинского востока

В МИДе прокомментировали заявления России о «наступательных действиях» со стороны ВСУ

Россия продолжает дискредитировать работу мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, заявление главы МИД России Марии Захаровой относительно якобы наступления украинских военных на Донбассе – не соответствует действительности. Ранее она заявила, что о «наступлении» якобы свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ. При этом, по словам Николенко, отчеты миссии свидетельствуют об обратном.

Ситуация на фронте

Девять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 24 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Каменки, Нью-Йорка, Луганского, Верхнеторецкого, Водяного (на Приазовье). Сегодня – 10 нарушений в районе Луганского, Авдеевки, Лебединского, Пивденного, Новотошковского, Катериновки, Попасной, Красногоровки. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Докучаевска, Железной Балки, Ясного и Ясиноватой.

В Донецк и Луганск из России приехал очередной «гуманитарный конвой»

По данным информационных ресурсов группировок «ДНР» в грузовиках находится около 300 тысяч доз вакцины против коронавируса, медикаменты, медоборудование. Группировка «ЛНР» сообщила, что Россия доставила в Луганск более 100 тонн медоборудования и медикаментов и порядка 150 тысяч доз вакцины «Спутник лайт». Украина, напомним, не признает российские вакцины. МИД Украины выразил протест России в связи с продолжением практики направления на территорию ОРДЛО «гуманитарных конвоев».

Луганская область останется в «красной» зоне карантина

Об этом говорится в протоколе заседания Госкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко еще в начале недели говорил, что Луганская область уже может покинуть «красную» зону в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

COVID-19 в регионе

16 943 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 924 человека заболели ковидом, 38 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 258 случаев заражения, 30 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 62 человека заболели и 14 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1018 заболевших и 19 умерших.

В интернате в Кременной отравились дети

Об этом сообщили в полиции Луганской области. По данным ведомства, пяти воспитанникам школы-интерната ночью стало плохо, повысилась температура. Детей госпитализировали. На месте происшествия работают оперативники и представители Госпотребслужбы. Устанавливают причины отравления детей.

Волонтеры из Франции передали оборудование для детской больницы в Краматорске

Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ. В рамках благотворительной инициативы «Помощь Восток» передали специальные кровати, противопролежневые матрасы, открытые реанимационные системы для новорожденных, а также медицинскую мебель в реанимационное и паллиативное отделения больницы. Напомним, Краматорская детская больница обслуживает около 30 тысяч детей со всей северной части Донецкой области.

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