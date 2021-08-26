Донбасс. Главное за день: пенсионные карты еще поработают, Швейцария передала тесты на СOVID

Коротко о главных событиях 26 августа, которые важны для украинского востока.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня за сутки 25 августа. Потерь нет. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – на Донбассе тихо. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт переселенцев

Старой картой можно рассчитываться до 1 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба банка. Там напоминают, что банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

Чиновника из Луганской области обвиняют в незаконном обогащении

Разница между приобретенными активами и законным доходом начальника Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области Леонида Березинского составила более 37,5 млн гривен. Об этом сообщает НАЗК. Чиновник сообщил, что не знал об этих средствах. В ходе проверки выявили заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие на заем 1,6 млн долларов. В заявлении говорится, что этот заем предварительно обсудили и он соответствует интересам Березинского.

Суд в Москве приговорил донецкого бизнесмена Климца к 9 годам тюрьмы

Его признали виновным в покушении на дачу особо крупной взятки, передает российский «Интерфакс». Напомним, ранее уроженец Донецка Павел Климец входил в сотню самых богатых людей Украины. По оценке инвестиционной компании Dragon Capital, по итогам 2018 года состояние Климца составило 99 млн долларов. Один из основных его активов группа компаний OLYMP.

Тесты на COVID для Донбасса

Полтора миллиона тестов на антиген коронавируса безвозмездно передала Швейцария Украине. Об этом сообщило посольство страны в Фейсбук. Президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби передал тесты на КПВВ Станица-Луганская во время поездки на Донбасс. Их будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе.

Учебный год в Украине начнется вовремя

Школы будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас Украина находится на зеленом уровне противоэпидемической безопасности, это позволяет работу учебных заведений.

И еще в регионе

«Укрзалізниця» изменила расписание движения пригородного поезда Запорожье-2 – Синельниково-1. Это нужно для удобства пересадки на станции Синельниково-1 для пассажиров, следующих в Покровск и Авдеевку, – сообщила пресс-служба перевозчика. С 27 августа поезд будет отправляться со ст.Запорожье-2 в 08:55 (вместо 9:15). Региональный поезд Днепр – Покровск – Авдеевка отправляется в 11:00.

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