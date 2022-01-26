Донбасс. Главное за день: Россия хочет «официально» вооружать «ЛДНР», Рада поддержала военнопленных

Коротко о главных событиях 26 января, которые важны для украинского востока

«Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение

Об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. По его словам, партию «очень беспокоит благополучие мирных граждан». Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также заявил о необходимости оказать помощь группировкам поставками отдельных видов вооружений. Напомним, что с конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Согласно последней разведывательной оценке Минобороны Украины, Россия разместила более 127 тысяч военнослужащих и наступательное вооружение у границ Украины и на временно оккупированных территориях. США и другие страны Запада предполагают, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отвергает.

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе 25 января. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Авдеевки, Марьинки, Широкино и Пищевика. Двое украинских военных получили ранения. Сегодня на Донбассе – тихо. Группировки «ДНР» и «ЛНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка, Октября, Спартака, Белой Каменки, Дзержинского, Васильевки.

Гражданин Украины Вячеслав Засыпка находится в критическом состоянии в ОРДЛО

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что Вячеслав Засыпка – работал таксистом, в плен группировки «ДНР» попал в марте 2018 года в Макеевке. По словам Денисовой, после пережитых пыток состояние здоровья Вячеслава критическое: контузия, сломанные плоскогубцами зубы, ожоги после пыток током. В августе 2019 года мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Вячеславу не предоставляют лечение, а лекарства, которые передают родные – до него не доходят. Денисова обратилась в ОБСЕ и Красный крест с просьбой проведать Вячеслава.

Верховная Рада приняла закон о поддержке украинских политзаключенных и военнопленных

Согласно пояснительной записке документ направлен на защиту военнопленных и гражданских заложников. Закон предусматривает ряд социальных гарантий. В частности, людям, которые были лишены свободы из-за войны против Украины, или на время их заключения – их родственникам предусмотрена государственная помощь.

COVID-19 в регионе

24 321 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1018 человек заболели ковидом, 6 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 478 новых случаев заражений. 3 – летальных. В отдельных районах Луганщины по данным «Минздрава ЛНР» за сутки заболели 76 человека. Трое умерли от осложнений. В ОРДО 598 заболевших и 24 умерших.

Учеников 5-11 классов в Краматорске перевели на дистанционное обучение

Соответствующее решение приняла комиссия по Чрезвычайным ситуациям. По данным представительницы обласного лабораторного центра МОЗ України в Краматорске Людмилы Хомяковой, за последнюю неделю количество новых случаев коронавирусной инфекцией в городе выросло более чем в два раза. Особенно увеличилась заболеваемость среди детей. Возобновить учебный процесс в обычном режиме в Краматорске планируют с 14 февраля.

Верховная Рада увеличила границы Угледара

Соответствующее постановление поддержали 277 депутатов. Документом предусмотрено увеличить территорию города на почти 33 гектара земель, и утвердить территорию города общей площадью 582 гектара.

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