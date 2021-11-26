Донбасс. Главное за день: Зеленский обвиняет в подготовке переворота, пострадавшим в пожарах дали 11 миллионов

Коротко о главных событиях 26 ноября, которые важны для украинского востока

Владимир Зеленский обвинил в подготовке госпереворота Ахметова и Россию

Во время общения с журналистами 26 ноября в Киеве, Владимир Зеленский сообщил о том, что у него есть аудиозаписи, на которых говорится о подготовке госпереворота в Украине на 1-2 декабря с участием «представителей России». Что касается инициатора этого переворота, то, по словам Зеленского, он не может обнародовать эту информацию. На аудиозаписях представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в перевороте. В то же время президент подчеркнул, что бизнесмена «подставляют». Сам Ринат Ахметов в комментарии Радио Свобода информацию, обнародованную президентом Зеленским, о своей причастности к подготовке госпереворота назвал «враньём». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает то, что Россия готовит госпереворот в Украине.

Ситуация на фронте

Четырнадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 25 ноября. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Луганского, Авдеевки, Лебединского, Пивденного, Новотошковского, Катериновки, Красногоровки, Светлодарска. Сегодня – 2 нарушения в районе Марьинки и Новолуганского. Один украинский военный погиб. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах Старомихайловки, Спартака и Красного Партизана и Калиново-Борщеватого.

Группировка «ЛНР» посадила на 6 лет жителя Краснодонского района за «госизмену»

По данным информационных ресурсов группировки, так называемый «верховный суд ЛНР» постановил, что мужчина с ноября 2016 до начала 2017 года якобы передавал СБУ сведения о незаконных вооруженных формированиях. Также в группировке утверждают, что мужчина свидетельствовал в украинском суде против одного из жителей отдельных районов Луганщины. Напомним: в ОРДЛО российские гибридные силы незаконно удерживают 300 граждан Украины. Об этом сегодня сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

COVID-19 в регионе

15 936 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 970 человек заболели ковидом, 18 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 182 случая заражения, 4 – летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 72 человека заболели и 13 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 1030 заболевших и 95 умерших.

Правительство выделило 11 млн гривен пострадавшим от пожаров на Луганщине в 2020 году

Об этом в ходе визита в область сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, до конца года все эти средства выплатят людям. Компенсации еще не получили 34 семьи, у которых были проблемы с документами. Напомним, 30 сентября 2020 года в шести селах Станично-Луганского района одновременно начались пожары. Зафиксировали 85 очагов, в том числе горели жилые дома. В ходе ликвидации пожаров 11 человек погибли, 18 человек травмированы.

Полицейские задержали двух жителей Краматорска во Львове

По данным полиции Львовской области, двое мужчин с помощью баллончиков с краской нарисовали на стене мемориального комплекса военных польских захоронений провокативные надписи. По факту открыто уголовное производство по статье (надругательство над могилой или другим местом захоронения). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

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