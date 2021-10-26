Донбасс. Главное за день: обстрел Гранитного, Луганщина приближается к «красной» зоне

Коротко о главных событиях 26 октября, которые важны для украинского востока

Гранитное под огнем

Об этом сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин. По его информации, пострадала гражданская инфраструктура, жилые дома и электросети. Жертв нет. Чиновник призвал жителей Гранитного ограничиться пребыванием дома ради безопасности. Группировка «ДНР» это сообщение пока не комментировала.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 25 октября. Двое украинских военных были ранены. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 7 обстрелов. Один украинский военный погиб, один ранен. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

5 областей в Украине в ближайшее время могут попасть в «красную» зону. Среди них Луганская

По уровню смертности от осложнений COVID-19 область находится на втором месте после Черновицкой области. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Напомню, что «красная»зона действует уже в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.

Статистика по заболеваемости COVID-19 в регионе

19 120 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1015 человек заболели ковидом. 41 человек умер от осложнений болезни. На Луганщине – 550 человек заболели, 30 – умерло. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки 42 человека умерли от осложнений ковид. О новых случаях заражения не сообщали. В ОРДО – 1428 заболевших и 132 умерших.

Скифское золото вернут Украине

Апелляционный суд Амстердама признал коллекцию «скифского золота» украинской собственностью и постановил вернуть его Украине. Речь о коллекции, которая во время аннексии Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее. Решение суда поприветствовал президент Владимир Зеленский. Россия настаивает на возвращении «скифского золота» в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

Более 123 тысяч перевыпущенных банковских карт ожидают пенсионеров из ОРДЛО в отделениях «Ощадбанка» в Донецкой области

Об этом на брифинге сообщила начальник областного управления банка Светлана Ивенко. Она напомнила, что карты «Ощадбанка» пенсионеров переселенцев, срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокировать до 1 января 2022 года. Далее банк прекратит автоматическое продление срока их действия. Больше всего банковских карт ожидают своих владельцев в Волновахе, Константиновке, Покровске, Славянске, Бахмуте, Мариуполе и Краматорске.

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